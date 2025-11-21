Шарль Леклер: «Надеюсь, в квалификации «Феррари» поборется за поул»

Леклер надеется на успех в квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги двух первых практик перед Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что хороший темп, продемонстрированный командой, позволяет надеяться на борьбу за самые высокие места в квалификации.

«Сегодня у нас был сильный темп, так что я думаю, что у «Феррари» неплохие позиции. При этом наши конкуренты тоже очень сильны, так что посмотрим, как все сложится в квалификации.

Борьба ожидается очень плотная, так что я надеюсь, что мы сможем развить успех после удачного первого дня и в квалификации поборемся за поул. Теперь главное – как можно точнее предсказать условия, в которых будет проходить квалификация, и хорошо начать новый день», – рассказал Леклер.

