«Альпин» официально подтвердила увольнение Сафнауэра и Пермейна – они покинут команду после Гран-при Бельгии

Теги Гран-при Бельгии Формула-1 Отмар Сафнауэр Алан Пермейн Альпин Авто

Команда «Альпин» сделала официальное заявление, в котором официально подтвердила расставание с руководителем конюшни Отмаром Сафнауэром и спортивным директором Аланом Пермейном. Обе специалиста покинут «Альпин» после Гран-при Бельгии.

Временно исполняющим обязанности руководителя команды будет Бруно Фамен, вице-президент «Альпин», а должность спортивного директора временно займет Джулиан Роуз.

Сафнауэр и Пермейн покинут свои должности в «Альпин» (L’Équipe)

5 комментариев

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Великий Алонсо
Пока Сафнауэр, скучать не будем 😂🖕
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うちはイタチ
наконец-то
+2
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Максим Макеев
альпин это не меньший организационный цирк чем феррари
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Павел Дуро
Да неужели блин.
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RusSt
К концу года уволят вообще всех и гонщики будут сами на пит стопе вылезать колеса менять
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