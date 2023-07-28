«Альпин» официально подтвердила увольнение Сафнауэра и Пермейна – они покинут команду после Гран-при Бельгии

Команда «Альпин» сделала официальное заявление, в котором официально подтвердила расставание с руководителем конюшни Отмаром Сафнауэром и спортивным директором Аланом Пермейном. Обе специалиста покинут «Альпин» после .

Временно исполняющим обязанности руководителя команды будет Бруно Фамен, вице-президент «Альпин», а должность спортивного директора временно займет Джулиан Роуз.

Сафнауэр и Пермейн покинут свои должности в «Альпин» (L’Équipe)