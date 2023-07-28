Жан Тодт и Мишель Йео поженились через 19 лет после помолвки

Бывший президент ФИА Жан Тодт и обладательница премии «Оскар» Мишель Йео сыграли свадьбу.

Об этом рассказал экс-пилот «Формулы-1» , работавший с Тодтом в « ». Бразилец выложил фото с церемонии, которую также посетил руководитель чемпионата .

«Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года. 26 июля 2004-го Ж.Т. сделал предложение М.Й., и она ответила «да».

Сегодня, после 6992 дней, 27 июля 2023 года в Женеве, окруженные любящей семьей и друзьями, мы очень счастливы вместе отпраздновать этот особенный момент», – говорится в приглашении, которое выложил Масса.

Жан Тодт поздравил свою девушку Мишель Йео с «Оскаром»: «Момент чистой благодати и необъятного счастья»

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Фото: соцсети Фелипе Массы