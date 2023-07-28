Жан Тодт и Мишель Йео поженились через 19 лет после помолвки

Теги ФИА Феррари Жан Тодт Фелипе Масса Стефано Доменикали светская хроника Формула-1 Авто

Бывший президент ФИА Жан Тодт и обладательница премии «Оскар» Мишель Йео сыграли свадьбу.

Об этом рассказал экс-пилот «Формулы-1» Фелипе Масса, работавший с Тодтом в «Феррари». Бразилец выложил фото с церемонии, которую также посетил руководитель чемпионата Стефано Доменикали.

«Мы встретились в Шанхае 4 июня 2004 года. 26 июля 2004-го Ж.Т. сделал предложение М.Й., и она ответила «да».

Сегодня, после 6992 дней, 27 июля 2023 года в Женеве, окруженные любящей семьей и друзьями, мы очень счастливы вместе отпраздновать этот особенный момент», – говорится в приглашении, которое выложил Масса.

Жан Тодт поздравил свою девушку Мишель Йео с «Оскаром»: «Момент чистой благодати и необъятного счастья»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Фото: соцсети Фелипе Массы

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mclaren-honda
Увидели наверное фото Попова и Фабричной и так же захотели
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuryanin
Не поторопились ли? Надо было побольше узнать друг друга.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
норм ждали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
about nothing
Ответ Максим Макеев
норм ждали
Обещать, не значит жениться... Хотя в их случае получается, значит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий