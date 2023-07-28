Леклер сравнялся с Пересом по поулам в 2023 году
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер начнет Гран-при Бельгии с поула.
Квалификацию выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, однако чемпион потеряет пять позиций на старте после замены коробки передач. Леклер показал второе время.
Поул стал для Шарля вторым в сезоне (ранее монегаск добился успеха в Азербайджане), гонщик сравнялся с Серхио Пересом из «Ред Булл» и уступает лишь Ферстаппену (семь поулов).
Леклер завоевал 20-ю поул-позицию в карьере. По данному показателю Шарль делит 15-е место в истории с гонщиком «Альфа Ромео» Валттери Боттасом и чемпионом «Формулы-1» 1996 года Дэймоном Хиллом.
Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
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в прошлом году была ровно такая же ситуация, только поул присудили сайнсу.
Если за замены компонентов, то поул должен уходить тому, кто его и взял.
Ну а если за условную блокировку или еще что, то уже понятно 2-му пилоту.
Хотя бы какая-то логика была бы.