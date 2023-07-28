Леклер сравнялся с Пересом по поулам в 2023 году

Гонщик « » начнет Гран-при Бельгии с поула.

Квалификацию выиграл пилот «Ред Булл» , однако чемпион потеряет пять позиций на старте после замены коробки передач. Леклер показал второе время.

Поул стал для Шарля вторым в сезоне (ранее монегаск добился успеха в ), гонщик сравнялся с из « » и уступает лишь Ферстаппену (семь поулов).

Леклер завоевал 20-ю поул-позицию в карьере. По данному показателю Шарль делит 15-е место в истории с гонщиком « » и чемпионом «Формулы-1» 1996 года .

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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