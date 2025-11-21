Николас Томбасис о замене мотора на болиде Ферстаппена в Бразилии: «В некоторых ситуациях трудно определить точную причину»

В ФИА прокомментировали ситуацию с мотором на болиде Ферстаппена.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис объяснил, почему новый двигатель, который «Ред Булл» поставил болиду Макса Ферстаппена в Бразилии , не будет включен в лимит бюджета.

Согласно текущему регламенту, если силовую установку заменили ради улучшения темпа, ее стоимость должна быть включена в потолок расходов.

«У нынешних правил есть слабость в этом моменте. ФИА не хочет оказаться в ситуации, когда при смене командой мотора мы будем вынуждены обсуждать это с производителем, чтобы убедиться в том, что телеметрия указывала на проблему с надежностью.

Не уверен, что мы обладаем компетенциями, чтобы обсуждать с ними, вызвано ли решение заменить мотор проблемами с надежностью или это был стратегический ход. Порой это может быть очевидно, но в некоторых ситуациях трудно определить точную причину», – сказал Томбасис.

При этом он отметил, что в 2026-м таких проблем уже не ожидается.

«Будет естественный механизм, который предотвратит подобные ситуации, ведь у мотористов тоже появится лимит бюджета. По стратегическим причина они предпочтут не устанавливать новый двигатель, если это обойдется им примерно в миллион евро».

Андреа Стелла о замене двигателя на болиде Ферстаппена: «Это может сказаться на лимите бюджета – но все зависит от «Ред Булл»

