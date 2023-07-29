Формула-3. Бельгия. За спринт не начислили очки – пилоты проехали менее 2 кругов под зелеными флагами. Коллет выиграл, Бедрин – 13-й, Бортолето, Марти и Мини сошли

Пилот « » Кайо Коллет одержал победу в спринте «Формулы-3» в Спа, но остался без очков.

Вторым стал пилот «Йенцера» Тейлор Барнард, лидировавший в гонке, однако уступивший Коллету, третье и четвертое место заняли напарники по «Преме» Пауль Арон и Зак О’Салливан. Еще один гонщик «Премы» Дино Беганович финишировал девятым, пилот «Йенцера» Никита Бедрин поднялся с 18-го места на 13-е.

Сразу несколько лидеров чемпионата не заработали очки: Габриэль Бортолето (« »), Пепе Марти (« ») и Габриэле Мини («Хайтек») сошли. Марти и Мини дошли до контакта, после чего испанец попал в серьезную аварию, возвращаясь на трассу, Бортолето остановился на обочине после удара в заднюю часть болида.

Заезд трижды прерывали появлением машины безопасности и завершили за сэйфти-каром. Участники проехали менее двух полных кругов под зелеными флагами, поэтому очки за гонку не присудили.

Таким образом, топ-5 чемпионата остался прежним: Бортолето (144 балла), О’Салливан (101), Марти (100), Арон и Беганович (по 94).

Формула-3. Бельгия. Марти выиграл дождевую квалификацию, Бедрин – 18-й

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