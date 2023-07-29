Алонсо вызвали к стюардам после схода в спринте за потенциально опасный пилотаж

Теги Гран-при Бельгии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо пообщается со стюардами после схода в спринте на Гран-при Бельгии.

Фернандо подозревают в «маневрах, направленных на блокировку других пилотов, аномальной смене направлении, потенциально опасном пилотаже». Алонсо завершил заезд в барьерах.

Двукратному чемпиону «Формулы-1» сегодня исполнилось 42 года.

Алонсо сошел после аварии в спринте на Гран-при Бельгии

Алонсо – 3-й пилот «Ф-1» в XXI веке, выступающий в 42 года

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8 комментариев

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mclaren-honda
Хотят на алкотестере его проверить?
+9
0
+9
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MinkoffS
Алонсо опасно пилотировал? Гамильтона они не хотят вызвать?
+7
-4
+3
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Мадина Уйгурова
Ответ MinkoffS
Алонсо опасно пилотировал? Гамильтона они не хотят вызвать?
паспорт правильный у Сэра
+1
0
+1
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checker
Ответ MinkoffS
Алонсо опасно пилотировал? Гамильтона они не хотят вызвать?
Зачем?.. 5 сек выписали без всяких обьяснений..
+1
0
+1
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Максим Макеев
воистину брррутальный др
0
0
0
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White Pardus
А где, сегодня, этО, "великий алонсо" то? Хоть бы объяснило, какой читер на этот раз впёр дедА в барьер безопасности?
+2
-2
0
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Le Chan
Алонсик мог выехать из гравии но видимо он посчитал что в день рожденье не царское это дело и пошел пешочком
+1
-1
0
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White Pardus
Ответ White Pardus
А где, сегодня, этО, "великий алонсо" то? Хоть бы объяснило, какой читер на этот раз впёр дедА в барьер безопасности?
О! Очнулось, заминусовалО)))
0
0
0
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