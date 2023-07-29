Алонсо вызвали к стюардам после схода в спринте за потенциально опасный пилотаж
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо пообщается со стюардами после схода в спринте на Гран-при Бельгии.
Фернандо подозревают в «маневрах, направленных на блокировку других пилотов, аномальной смене направлении, потенциально опасном пилотаже». Алонсо завершил заезд в барьерах.
Двукратному чемпиону «Формулы-1» сегодня исполнилось 42 года.
Алонсо сошел после аварии в спринте на Гран-при Бельгии
Алонсо – 3-й пилот «Ф-1» в XXI веке, выступающий в 42 года
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