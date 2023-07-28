«Макларен» повесил знак «Селфи Росберга запрещены» в боксах. В Венгрии Нико «сглазил» Ферстаппена и Хэмилтона

«Макларен» решил защититься от так называемого «проклятия Росберга».

На Гран-при Венгрии Нико в субботу выложил селфи с болидом пилота « » , а в воскресенье – с экс-напарником по « » . В итоге гонщики неудачно провели данные дни. Кроме этого, болельщики давно заметили, что прогнозы чемпиона «Формулы-1» 2016 года зачастую сбываются с точностью до наоборот.

Сам Нико после этапа на «Хунгароринге» отмечал, что знает о феномене:

«Если во время уик-энда я выкладываю фото с пит-лейн, с машиной или чем-то таким, то этот болид выступает плохо. Мне надо быть осторожнее».

«Макларен», завоевавший два подиума в двух последних гонках, предусмотрительно повесил знак «Селфи Росберга запрещены» в боксах перед стартом уик-энда в .

«Мы видели твою силу сглаза, Нико 🚫🤳», – пояснила команда.

Нико Росберг о «проклятии Росберга»: «В субботу я запостил машину Ферстаппена, и он проиграл, в воскресенье – Хэмилтона, и все пошло не так»

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Фото: соцсети команды «Макларен»