Фернандо Алонсо: «Если бы я получил предложение от «Альпин» в начале года, то принял бы его. Но предложение мне поступило только от «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» признал, что мог остаться в «Альпин» при поступлении соответствующего предложения.

По словам Алонсо, предложения от «Альпин» он в прошлом году так и не дождался, поэтому был рад варианту с « ».

«Прошлогодний Гран-при Венгрии на самом деле получился насыщенным и эмоциональным – поскольку именно тогда я получил предложение от Лоренса Стролла. И да, это было хорошее решение, и я рад, что его принял.

На самом деле, у меня даже не было особого выбора, потому что никакого конкретного предложения от « » я так и не получил. Если бы я получил предложение от «Альпин» в начале года, то сразу бы его принял. Но мне поступило только одно предложение – его я в итоге и принял.

В целом форма команд меняется от трассы к трассе и я буду рад, если в будущем «Альпин» станет хорошо выступать. В долгосрочной перспективе проект «Астон Мартин» кажется мне интересным, и я уверен, что нас ждет еще много сражений с «Альпин».

Сейчас наша цель – постараться финишировать вторыми в Кубке конструкторов, но сделать это будет непросто. Посмотрим, как мы закончим чемпионат, но нам точно не стоит забывать о том, что позади (и впереди) есть сразу несколько быстрых команд и пилотов. «Феррари» и «Макларен» будут нас догонять, они уже это делают. Но мы все-таки смотрим вперед – на то, как догнать «Мерседес», – рассказал Алонсо.

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