Фернандо Алонсо: «Если бы я получил предложение от «Альпин» в начале года, то принял бы его. Но предложение мне поступило только от «Астон Мартин»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Альпин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что мог остаться в «Альпин» при поступлении соответствующего предложения.

По словам Алонсо, предложения от «Альпин» он в прошлом году так и не дождался, поэтому был рад варианту с «Астон Мартин».

«Прошлогодний Гран-при Венгрии на самом деле получился насыщенным и эмоциональным – поскольку именно тогда я получил предложение от Лоренса Стролла. И да, это было хорошее решение, и я рад, что его принял.

На самом деле, у меня даже не было особого выбора, потому что никакого конкретного предложения от «Альпин» я так и не получил. Если бы я получил предложение от «Альпин» в начале года, то сразу бы его принял. Но мне поступило только одно предложение – его я в итоге и принял.

В целом форма команд меняется от трассы к трассе и я буду рад, если в будущем «Альпин» станет хорошо выступать. В долгосрочной перспективе проект «Астон Мартин» кажется мне интересным, и я уверен, что нас ждет еще много сражений с «Альпин».

Сейчас наша цель – постараться финишировать вторыми в Кубке конструкторов, но сделать это будет непросто. Посмотрим, как мы закончим чемпионат, но нам точно не стоит забывать о том, что позади (и впереди) есть сразу несколько быстрых команд и пилотов. «Феррари» и «Макларен» будут нас догонять, они уже это делают. Но мы все-таки смотрим вперед – на то, как догнать «Мерседес», – рассказал Алонсо.

В Голливуде бастуют актеры, но фильм про «Ф-1» снимают на Гран-при и дальше – даже без Брэда Питта. Спасла фиксация на реализме!

4 комментария

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Lordk
Как же, наверное, удивился Росси, когда узнал, что если не предлагать пилотам контракт, то они вероятно уйдут.
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Sergey Samoylov
Просто прекрасно! И Алонсо прос… потеряли, и Пиастри. Зато чисто французская команда 🤦‍♂️
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Jurgen Klinsmann
напомните, после какого гран-при феттель объявил о завершении карьеры?
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