Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2023

Теги результаты Гран-при Бельгии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Бельгии
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 314 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 189
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 149
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 148
5. Шарль Леклер («Феррари») – 99
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 99
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 92
8. Ландо Норрис («Макларен») – 69
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
10. Эстебан Окон («Альпин») – 35
11. Оскар Пиастри («Макларен») – 34
12. Пьер Гасли («Альпин») – 22
13. Алекс Албон («Уильямс») – 11
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
21. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 503 очка
2. «Мерседес» – 247
3. «Астон Мартин» – 196
4. «Феррари» – 191
5. «Макларен» – 103
6. «Альпин» – 57
7. «Уильямс» – 11
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 9
10. «Альфа Таури» – 3
 

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
Когда я писал, что положение Леклера в таблице не совсем честно смотреть, ибо было куча технических проблем, от него независящих, всякие солевые смеялись и писали, результат на табло.
Ждем солевых на ветке с фразой - Леклер, батя, прости нас сирых, будем смотреть гонки, а не таблицу
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Риккардо в хлам пока проигрывает напарнику, место в Ред бул вряд ли получит
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artembabich666
Скилл + космовоз = Макс Макс Макс супер Макс Макс супер супер Макс Макс
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha_451
Венгрия была пободрее. Среди топов было натуральное болото, а не гонки - просто ехали (ну Макс просто предсказуемо всех обогнал). Внизу таблицы был какой-то движняк, но борьба вне очков как-то не вдохновляет, какой бы красивой она не была. Хотя лучше так, чем как в 2021.
Топлю теперь за все победы РБ в сезоне, чтобы потом от души поныть, насколько этот сезон худший за десятилетие.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha_451
Ответ Scorpio
Когда я писал, что положение Леклера в таблице не совсем честно смотреть, ибо было куча технических проблем, от него независящих, всякие солевые смеялись и писали, результат на табло. Ждем солевых на ветке с фразой - Леклер, батя, прости нас сирых, будем смотреть гонки, а не таблицу
База
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
PS этот сход сайнса равносилен сходу Леклера в австралии, тоже на первом круге контакт по своей вине.
Чтобы уравновесить сезон, у сайнса нужно минус два двигателя подряд, и найс настройку болида к квале, чтобы он стартовал с питлейн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Забор Высоков
Обратите внимание, что уже на летнем перерыве, преимущество первой команды над второй, больше чем вдвое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigpar
Астоны хоть до перерыва не слили все подряд. Отскочили в последнем гран-при.
4-е в КК останутся если иногда будут брать хоть какие-то серьезные очки. Хотя со Строллом это мало вероятно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eldorado2009
Мне кажется к концу сезона Леклер выйдет на 3 место в ЛЗ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий