Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Бельгии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 314 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 189
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 149
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 148
5. Шарль Леклер («Феррари») – 99
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 99
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 92
8. Ландо Норрис («Макларен») – 69
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
10. Эстебан Окон («Альпин») – 35
11. Оскар Пиастри («Макларен») – 34
12. Пьер Гасли («Альпин») – 22
13. Алекс Албон («Уильямс») – 11
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 5
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
21. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 503 очка
2. «Мерседес» – 247
3. «Астон Мартин» – 196
4. «Феррари» – 191
5. «Макларен» – 103
6. «Альпин» – 57
7. «Уильямс» – 11
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 9
10. «Альфа Таури» – 3
Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Ждем солевых на ветке с фразой - Леклер, батя, прости нас сирых, будем смотреть гонки, а не таблицу
Топлю теперь за все победы РБ в сезоне, чтобы потом от души поныть, насколько этот сезон худший за десятилетие.
Чтобы уравновесить сезон, у сайнса нужно минус два двигателя подряд, и найс настройку болида к квале, чтобы он стартовал с питлейн
4-е в КК останутся если иногда будут брать хоть какие-то серьезные очки. Хотя со Строллом это мало вероятно.