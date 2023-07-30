Формула-2. Бельгия. Дуэн выиграл 2-ю гонку с 11-го места, Пуршер стал 2-м и возглавил чемпионат после схода Вести до старта, у Фиттипальди 2 подиума за уик-энд
Пилот «Виртуози» Джек Дуэн одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Спа.
Вторым финишировал гонщик «АРТ» Тео Пуршер, третьим стал Энцо Фиттипальди из «Карлина».
Лидировавший в чемпионате Фредерик Вести («Према») развернулся по пути на решетку и сошел до старта.
В первой части заезда Пуршер сражался за первую позицию с пилотом «Премы» Оливером Бермэном, стартовавшим с поула – Тео удалось опередить соперника на пит-стопах. Стартовавший 11-м Дуэн воспользовался выездом машины безопасности, «бесплатно» поменял шины и вклинился между Пуршером и Бермэном. За счет более мягких покрышек Джек опередил Тео и одержал вторую победу в основных гонках «Ф-2» подряд. Фиттипальди прорвался на третью строчку благодаря штрафам Бермэна и Виктора Мартена («АРТ»). Подиум стал для Энцо вторым за два дня – ранее бразилец выиграл спринт.
Гонщики программы «Ред Булл» Аюму Иваса («ДАМС») и Деннис Хаугер («МП Моторспорт») столкнулись между собой на первом круге. Иваса сошел, а Хаугеру показали черный флаг за рестарт с помощью маршалов.
Второе место позволило Пуршеру опередить Вести и стать новым лидером «Ф-2» (168 очка против 156). Иваса заработал 134 балла, Дуэн – 130, Мартен – 120.
Лидер «Ф-2» Вести сошел до старта главной гонки в Бельгии, развернувшись по пути на решетку
Формула-2. Бельгия. Фиттипальди выиграл 1-ю гонку, Пуршер – 2-й после дисквалификации Версхора, Хаугер – 3-й
Формула-2. Бельгия. Бермэн выиграл квалификацию, Вести – 2-й, Мартен – 3-й
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тот случай, когда на подиуме радовались все..)