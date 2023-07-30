Формула-2. Бельгия. Дуэн выиграл 2-ю гонку с 11-го места, Пуршер стал 2-м и возглавил чемпионат после схода Вести до старта, у Фиттипальди 2 подиума за уик-энд

Теги результаты АРТ Формула-2 ДАМС Према Джек Дуэн Фредерик Вести Виртуози Тео Пуршер Деннис Хаугер МП Моторспорт Виктор Мартен Оливер Бермэн Аюму Иваса Авто

Пилот «Виртуози» Джек Дуэн одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Спа.

Вторым финишировал гонщик «АРТ» Тео Пуршер, третьим стал Энцо Фиттипальди из «Карлина».

Лидировавший в чемпионате Фредерик Вести («Према») развернулся по пути на решетку и сошел до старта.

В первой части заезда Пуршер сражался за первую позицию с пилотом «Премы» Оливером Бермэном, стартовавшим с поула – Тео удалось опередить соперника на пит-стопах. Стартовавший 11-м Дуэн воспользовался выездом машины безопасности, «бесплатно» поменял шины и вклинился между Пуршером и Бермэном. За счет более мягких покрышек Джек опередил Тео и одержал вторую победу в основных гонках «Ф-2» подряд. Фиттипальди прорвался на третью строчку благодаря штрафам Бермэна и Виктора Мартена («АРТ»). Подиум стал для Энцо вторым за два дня – ранее бразилец выиграл спринт.

Гонщики программы «Ред Булл» Аюму Иваса («ДАМС») и Деннис Хаугер («МП Моторспорт») столкнулись между собой на первом круге. Иваса сошел, а Хаугеру показали черный флаг за рестарт с помощью маршалов.

Второе место позволило Пуршеру опередить Вести и стать новым лидером «Ф-2» (168 очка против 156). Иваса заработал 134 балла, Дуэн – 130, Мартен – 120.

Лидер «Ф-2» Вести сошел до старта главной гонки в Бельгии, развернувшись по пути на решетку

Формула-2. Бельгия. Фиттипальди выиграл 1-ю гонку, Пуршер – 2-й после дисквалификации Версхора, Хаугер – 3-й

Формула-2. Бельгия. Бермэн выиграл квалификацию, Вести – 2-й, Мартен – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Астахов
Вот это гонка) вот это было интересно смотреть. Дурость и горячность молодых ребят вкупе с интересной трассой и одинаковым шасси - прям удовольствие смотреть. Правда Леклера развернуло прям страшно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Глупо, Вести, очень глупо :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
checker
Джек выитянул счастливый билет с питом под СК.. но победа вполне заслужена, с учетом сколько раз ему не везло до этого.. Тео воспользтовался подарком механиков и глупейшей ошибки Фреда на установочном круге.. Энцо просто красавчик.. талантливый внук великого деда..
тот случай, когда на подиуме радовались все..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий