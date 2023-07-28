Формула-3. Бельгия. Марти выиграл дождевую квалификацию, Бедрин – 18-й
Пилот «Кампоса» Пепе Марти стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-3» в Спа, которая прошла в сложнейших условиях.
Гонщики пилотировали под дождем и установили быстрейшие круги на заключительных секундах, когда трек начал подсыхать.
Марти лишь на 0,016 секунды опередил соперника из «Трайдента» Леонардо Форнароли, третье время показал пилот «Хайтека» Габриэле Мини. Напарники по «Преме» Зак О’Салливан и Пауль Арон стали шестым и 11-м, лидер сезона Габриэль Бортолето («Трайдент») – 15-м, гонщик «Йенцера» Никита Бедрин – 18-м.
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