Формула-3. Бельгия. Марти выиграл дождевую квалификацию, Бедрин – 18-й

Пилот « » Пепе Марти стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-3» в Спа, которая прошла в сложнейших условиях.

Гонщики пилотировали под дождем и установили быстрейшие круги на заключительных секундах, когда трек начал подсыхать.

Марти лишь на 0,016 секунды опередил соперника из « » Леонардо Форнароли, третье время показал пилот «Хайтека» Габриэле Мини. Напарники по «Преме» Зак О’Салливан и Пауль Арон стали шестым и 11-м, лидер сезона Габриэль Бортолето («Трайдент») – 15-м, гонщик «Йенцера» Никита Бедрин – 18-м.

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