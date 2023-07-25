Нико Росберг о «проклятии Росберга»: «В субботу я запостил машину Ферстаппена, и он проиграл, в воскресенье – Хэмилтона, и все пошло не так»

Нико Росберг высказался о так называемом «проклятии Росберга» на примере Гран-при Венгрии.

Феномен заключается в том, что пилот или команда, пост с которым выкладывает чемпион «Формулы-1» 2016 года, обычно проваливаются. В прошедшие выходные такое случилось дважды – с гонщиком « » и экс-напарником Росберга по « » .

«Да, это некруто, совсем. Если во время уик-энда я выкладываю фото с пит-лейн, с машиной или чем-то таким, то этот болид выступает плохо. Мне надо быть осторожнее. Нужно нажать на кнопку «пауза». Не буду больше этим заниматься.

В субботу я запостил болид Макса, и он проиграл квалификацию, а в воскресенье я написал «вперед, «Мерседес» и выложил фото машины Льюиса, и все пошло совершенно не так», – поделился рассуждениями Росберг.

В марте Нико уже заявлял подобное.

«Думаю, пора прекращать постить селфи!» – сообщил Росберг после того, как «сглазил» . Тогда Нико предрек победу пилоту «Астон Мартин», а он лишился подиума из-за штрафа. Впрочем, впоследствии испанцу вернули третье место.

Нико Росберг о том, что сглазил Алонсо: «Пока прекращать постить селфи»

Фото: соцсети Нико Росберга