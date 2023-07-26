Жак Вильнев о Риккардо: «Теперь для возвращения в «Ф-1» достаточно широкой улыбки и ярких соцсетей»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о возвращении в серию Даниэля Риккардо.
Вильнев считает, что с учетом не лучшего уровня выступлений в последних сезонах Риккардо не заслуживал места в числе участников «Ф-1».
Риккардо заменил в составе «Альфа Таури» Ника де Вриса и уже провел за команду Гран-при Венгрии.
«Он отдыхал несколько месяцев. А потом политически поработал [с Гельмутом Марко] за кулисами, чего не заметил Ник де Врис. Что сказать, молодец, отлично сработано.
С другой стороны действительно впечатляет, что для возвращения в «Формулу-1» и возможности управлять этими потрясающими машинами теперь достаточно широкой улыбки и ярких соцсетей. Ни одному другому гонщику еще не позволяли вернуться в «Ф-1» после четырех столь жалких сезонов», – рассказал Вильнев.
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4 сезона проведены не зря!
Хватанул (и то с трудом) один самовозный титул и скатился в небытие и что-то нам вещает про Рика 😂
Давайте лучше почитаем Зурера.
Сложно откуда он взял 4 чезона, в двух сезонах в Рено Рикардо по всем статьям разделал Окона, место которого Жак вроде не оспаривает. В системе Ред Бул Рикардо проявил себя намного лучше Сайнса, Гасли и Албона, место которых тоже не оспаривается.
Рикардо точно не хуже середняков Хюлька, Магнуссена, Боттаса и рентача Стролла.
Кто те чудо богатыри чье место занимает Рикардо? Мик, Никитка или Деврис?
Я его называю "Жак - интересно самому". Это он про читы в видеоиграх.
А дед марко кемарил в кресле на веранде и в цифры не смотрел, поддался на шарм. Так себе этот персонаж представляет ситуацию?