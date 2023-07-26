Жак Вильнев о Риккардо: «Теперь для возвращения в «Ф-1» достаточно широкой улыбки и ярких соцсетей»

Теги Ред Булл Альфа Таури Жак Вильнев Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Авто

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о возвращении в серию Даниэля Риккардо.

Вильнев считает, что с учетом не лучшего уровня выступлений в последних сезонах Риккардо не заслуживал места в числе участников «Ф-1».

Риккардо заменил в составе «Альфа Таури» Ника де Вриса и уже провел за команду Гран-при Венгрии.

«Он отдыхал несколько месяцев. А потом политически поработал [с Гельмутом Марко] за кулисами, чего не заметил Ник де Врис. Что сказать, молодец, отлично сработано.

С другой стороны действительно впечатляет, что для возвращения в «Формулу-1» и возможности управлять этими потрясающими машинами теперь достаточно широкой улыбки и ярких соцсетей. Ни одному другому гонщику еще не позволяли вернуться в «Ф-1» после четырех столь жалких сезонов», – рассказал Вильнев.

Риккардо вернулся в «Ф-1» – и его встретили коридором: соперники, фотографы и делегаты ФИА

16 комментариев

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shapor
в этих четырех жалких сезонах он выиграл гонку за Маков, чего до этого никому не удавалось девять лет и с пяток раз заехал на подиум на средненьких машинах. Не так уж и плохо.
+11
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Alex Rykov
Жак мне напоминает Мостового.(Ни в коем случае не сравнивая регалии и титулы)
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EAl
Жалким был только прошлый сезон когда он вчистую (даже можно сказать унизительно) проиграл норису. Остальные то он нормально провел.
+4
0
+4
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mkryuchckov10@gmail.com
А что в этом плохого, при прочих равных если ты привлекаешь больше внимания болельщиков и спонсоров, то это хорошо для твоей команды.
+3
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+3
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Марат Кагин
по сути Рик был сбитым летчиком. то что смог вернуться это удивительно и хорошо. потому что пилот он хороший
+2
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V3ttel
Ответ Антон Якимцев
Жак зарывает себя всё дальше и дальше, обиженка какая-то, причем сам всю жизнь был эпатажным персонажем, но в тени отца. Хватанул (и то с трудом) один самовозный титул и скатился в небытие и что-то нам вещает про Рика 😂 Давайте лучше почитаем Зурера.
Ну Жак ещё стал чемпионом Индикара до этого. Мог повторять карьеру Майкла Андретти, а решил попытаться в ф1 остаться)
+3
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うちはイタチ
Ответ Багира!
Четыре жалких сезона - это убедительные победы над напарниками в Рено? Два подиума за Рено и пятое место в чемпионате? Победа за Макларен? Я худею, дорогая редакция...
вот это достижение! 😱
4 сезона проведены не зря!
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Антон Якимцев
Жак зарывает себя всё дальше и дальше, обиженка какая-то, причем сам всю жизнь был эпатажным персонажем, но в тени отца.
Хватанул (и то с трудом) один самовозный титул и скатился в небытие и что-то нам вещает про Рика 😂

Давайте лучше почитаем Зурера.
+7
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Mr.BadGuy
Чето Жак видимо с утра принял и решил сходу набросить на вентилятор.
Сложно откуда он взял 4 чезона, в двух сезонах в Рено Рикардо по всем статьям разделал Окона, место которого Жак вроде не оспаривает. В системе Ред Бул Рикардо проявил себя намного лучше Сайнса, Гасли и Албона, место которых тоже не оспаривается.
Рикардо точно не хуже середняков Хюлька, Магнуссена, Боттаса и рентача Стролла.
Кто те чудо богатыри чье место занимает Рикардо? Мик, Никитка или Деврис?
+3
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Багира!
Четыре жалких сезона - это убедительные победы над напарниками в Рено? Два подиума за Рено и пятое место в чемпионате? Победа за Макларен? Я худею, дорогая редакция...
+3
-2
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Иван Алейников
Ответ shapor
в этих четырех жалких сезонах он выиграл гонку за Маков, чего до этого никому не удавалось девять лет и с пяток раз заехал на подиум на средненьких машинах. Не так уж и плохо.
В Рено он хорошо пилотировал. В маках подсдулся, но это 2 сезона, а не 4. Жак чересчур набрасывает.
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Антон Якимцев
Ответ V3ttel
Ну Жак ещё стал чемпионом Индикара до этого. Мог повторять карьеру Майкла Андретти, а решил попытаться в ф1 остаться)
Я этого персонажа ещё с его молодых ногтей помню, читал не одно интервью с ним в 90ые, оч специфический тип. В целом неплохо провёл дебютный год, даже мог выиграть первую гонку в карьере и титул сразу, но... Кароч, бесил всегда 🤣

Я его называю "Жак - интересно самому". Это он про читы в видеоиграх.
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Иван Алейников
Ответ EAl
Жалким был только прошлый сезон когда он вчистую (даже можно сказать унизительно) проиграл норису. Остальные то он нормально провел.
В Рено Хюлькенберга раскатывал.
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Scorpio
То есть результаты де вриса были ок, а Рик за счет закулисья занял его место?
А дед марко кемарил в кресле на веранде и в цифры не смотрел, поддался на шарм. Так себе этот персонаж представляет ситуацию?
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