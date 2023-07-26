Жак Вильнев о Риккардо: «Теперь для возвращения в «Ф-1» достаточно широкой улыбки и ярких соцсетей»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года высказался о возвращении в серию .

Вильнев считает, что с учетом не лучшего уровня выступлений в последних сезонах Риккардо не заслуживал места в числе участников «Ф-1».

Риккардо заменил в составе « » Ника де и уже провел за команду Гран-при Венгрии.

«Он отдыхал несколько месяцев. А потом политически поработал [с Гельмутом Марко] за кулисами, чего не заметил Ник де Врис. Что сказать, молодец, отлично сработано.

С другой стороны действительно впечатляет, что для возвращения в «Формулу-1» и возможности управлять этими потрясающими машинами теперь достаточно широкой улыбки и ярких соцсетей. Ни одному другому гонщику еще не позволяли вернуться в «Ф-1» после четырех столь жалких сезонов», – рассказал Вильнев.

Риккардо вернулся в «Ф-1» – и его встретили коридором: соперники, фотографы и делегаты ФИА