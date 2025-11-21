Льюис Хэмилтон: «Доволен болидом «Феррари», с нетерпением жду квалификации»

Хэмилтон рассказал о надеждах перед квалификацией в Вегасе.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон позитивно отозвался о машине, несмотря на скромные результаты в тренировках перед Гран-при Лас-Вегаса: британец показал 11-е время в первой сессии и десятое – во второй.

«Ощущения в первой практике в целом были хорошими, я просто не проехал круг, и то же самое случилось во второй. Перед второй сессией мы улучшили машину, и в первом секторе были хорошие ощущения, но, к сожалению, помешали желтые и красные флаги. Мы все в одной лодке, и я извлек уроки.

С нетерпением жду завтрашнего дня. Пожалуй, мы не будем сильно менять болид, потому что я им доволен», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й

2-ю практику в Вегасе завершили под красными флагами из-за поломки «Феррари» Леклера