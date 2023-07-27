Макс Ферстаппен: «Я уже достаточно боролся по ходу карьеры. Предпочитаю, чтобы отрыв увеличивался, мне нравится гоняться в одиночестве»

Макс Ферстаппен заявил, что желает доминировать в «Формуле-1» еще сильнее.

Команда Ферстаппена «Ред Булл» выиграла 12 гонок подряд, сам Макс победил семь раз подряд. Двукратный чемпион рассчитывает продлить серию на .

«У нас быстрая машина и на сухой трассе, и под дождем. В этот уик-энд будет мокро, но я жду гонку с нетерпением. Это прекрасный автодром, и будет здорово, если я опять выиграю.

Мне нравится гоняться в одиночестве. Для спорта лучше, когда есть напряжение, но лично я предпочитаю, чтобы отрыв от соперников увеличивался. Я не против борьбы, но уже достаточно это делал по ходу карьеры и не обязательно должен», – произнес Ферстаппен.

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