Ферстаппен повторил рекорд Алонсо, победив с 9 различных стартовых позиций

Гонщик «Ред Булл» сравнялся с рекордсменом .

На счету пилота « » победы в «Формуле-1» с девяти различных стартовых позиций. Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии с шестого места и повторил достижение испанца. Гонщики выигрывали с первых четырех позиций, Фернандо также приезжал на верхнюю ступень подиума с пятого, шестого, восьмого, 11-го и 15-го мест, Макс – с шестого, седьмого, девятого, десятого и 14-го.

Макс опередил соперника из « » , на счету которого есть победы с восьми различных позиций. Льюис делит третью строчку по данному показателю с Ники Лаудой, Нельсоном Пике, Дэвидом Култхардом, Михаэлем Шумахером и Кими Райкконеном.

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