Ферстаппен повторил рекорд Алонсо, победив с 9 различных стартовых позиций

Теги Михаэль Шумахер Ники Лауда Нельсон Пике Гран-при Бельгии Кими Райкконен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Дэвид Култхард Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнялся с рекордсменом Фернандо Алонсо.

На счету пилота «Астон Мартин» победы в «Формуле-1» с девяти различных стартовых позиций. Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии с шестого места и повторил достижение испанца. Гонщики выигрывали с первых четырех позиций, Фернандо также приезжал на верхнюю ступень подиума с пятого, шестого, восьмого, 11-го и 15-го мест, Макс – с шестого, седьмого, девятого, десятого и 14-го.

Макс опередил соперника из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, на счету которого есть победы с восьми различных позиций. Льюис делит третью строчку по данному показателю с Ники Лаудой, Нельсоном Пике, Дэвидом Култхардом, Михаэлем Шумахером и Кими Райкконеном.

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8 комментариев

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Paninaro
Вот только у Алонсо такого космолёта никогда не было.
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Ilia Tikhonov
Как бы кто к Максу не относился,но достижение реально крутое
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Jurgen Klinsmann
Ответ Citadellia
Ну, поскольку Макс геймер, может пособирать ачивки, выиграть с пятого, восьмого, чтоб скучно так не было. Интересно, а можно ли считать что Льюис выиграл с 25+ (точно не вспомню) места гонку в Бразилии 21 с учётом спринта?🤔
сложнее будет квалифицироваться умышленно на эти позиции чем выиграть стартуя с них.
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Великий Алонсо
Только у Алонсо никогда быстрейшей машины в пелетоне не было, не то что самовоза. Тем ценнее это невероятное достижение Фернандо, которое очень показательно для гонщика.
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El_loco_97
Ответ Brigande
Только Алонсо побеждал на Феррари 4 года , а этот челлендж Максу никогда не перебить . Вест период Фернандо в Феррари , машина была либо 2й , либо 3й , а иногда и 4й по скорости . Это никак не может идти в сравнение когда Макс с последнего места стартует , а к 18 или к 20му кругу выходит на первое место , и не благодаря стратегии , косякам конкурентов , или дождю , а просто по чистому темпу .
Макс 10 побед набил на РБ с 2016 по 2020 (это 5 сезонов, когда РБ был 3-й по скорости машиной (2-й в 2020-м).
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