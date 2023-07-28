В «Альпин» хотят назначить новым руководителем команды Маттиа Бинотто

Теги возможные переходы Феррари Формула-1 Отмар Сафнауэр Алан Пермейн Маттиа Бинотто Рено Альпин Авто

Бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто может возглавить «Альпин».

О том, что босс «Рено» Лука де Мео очень заинтересован в приглашении Бинотто сообщили сразу два известных независимых журналиста – Джо Сейвард и Альберт Фабрега.

В данный момент Бинотто находится в «обязательном отпуске», но уже в скором времени должен выполнить все свои обязательства перед «Феррари» и получить возможность свободно выбирать место продолжения карьеры.

Ранее уже сообщалось об интересе к Бинотто со стороны «Ауди».

В «Альпин» находятся в поиске новых специалистов после того, как босс «Рено» Лука де Мео решил провести полную реорганизацию работы команды «Формулы-1». За последнее время стало известно об уходе из «Альпин» Отмара Сафнауэра, Алана Пермейна и Пэта Фрая, а Лоран Росси был переведен на другие проекты в структуре «Альпин».

«Альпин» официально подтвердила увольнение Сафнауэра и Пермейна – они покинут команду после Гран-при Бельгии

6 комментариев

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Антон Якимцев
Они всё перепутали. Для успеха нужен француз в итальянской команде, а не наоборот.
+4
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+4
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Serge Vendino
Великолепный план
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kotopandych
Продали бы уже команду и не мучились.
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Фанат Сан-Марино
Шило на мыло
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Юрий Суетин
А план Б есть?
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FaithDevotion
Ответ Антон Якимцев
Они всё перепутали. Для успеха нужен француз в итальянской команде, а не наоборот.
А, ну щас Феррари тогда пострадают ещё годика 3, а потом как во времена Шумахера-Тодта зажгут)
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