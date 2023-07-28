В «Альпин» хотят назначить новым руководителем команды Маттиа Бинотто

Бывший руководитель « » может возглавить «Альпин».

О том, что босс « » Лука де Мео очень заинтересован в приглашении Бинотто сообщили сразу два известных независимых журналиста – Джо Сейвард и Альберт Фабрега.

В данный момент Бинотто находится в «обязательном отпуске», но уже в скором времени должен выполнить все свои обязательства перед «Феррари» и получить возможность свободно выбирать место продолжения карьеры.

Ранее уже сообщалось об интересе к Бинотто со стороны «Ауди».

В «Альпин» находятся в поиске новых специалистов после того, как босс «Рено» Лука де Мео решил провести полную реорганизацию работы команды «Формулы-1». За последнее время стало известно об уходе из «Альпин» Отмара Сафнауэра, Алана Пермейна и Пэта Фрая, а Лоран Росси был переведен на другие проекты в структуре «Альпин».

«Альпин» официально подтвердила увольнение Сафнауэра и Пермейна – они покинут команду после Гран-при Бельгии