Ален Прост: «Некомпетентный Лоран Росси – замечательный пример эффекта Даннинга-Крюгера. «Альпин» заслуживает лучшего»

Ален Прост подверг резкой критике бывшего босса «Альпин» Лорана Росси.

Исполнительный директор, которого считает «некомпетентным» и «высокомерным», покинул команду. Также с «Альпин» прощаются руководитель Отмар Сафнауэр, спортивный директор Алан Пермейн и технический директор .

«Во-первых, должен сказать, что я очень привязан к этой команде. Под своим изначальным именем, « », она позволила мне впервые сражаться за титул. В последние годы я был связан с нынешней структурой, с Энстоуном и Вири. Я люблю эту команду, и сегодняшнее состояние расстраивает и беспокоит меня. Она заслуживает лучшего и обладает всем необходимым для этого.

Посмотрите на успешные команды за последние 30 лет, и вы увидите простую структуру, обособленную от индустриальной организации, выстроенную вокруг трех или четырех сильных личностей и с пилотом-чемпионом.

Лоран Росси является самым замечательным примером эффекта Даннинга-Крюгера: неумелый лидер, который считает, что может преодолеть свою некомпетентность высокомерием и отсутствием человеческого подхода к своему отряду.

Человек, который был боссом «Альпин» 18 месяцев, думал, что он понимал все с самого старта и абсолютно заблуждался. Его управление прервало импульс, который с 2016 года вел к подиумам и той победе.

Остается надеяться, что решение сменить руководство, принятое в пятницу, станет спасительным электрошоком для команды», – поделился мыслями четырехкратный чемпион «Формулы-1» и бывший советник «Альпин» в интервью L’Équipe.

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