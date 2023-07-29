Гран-при Бельгии-2023. Стартовый порядок спринта. Старт – в 18:05

В субботу, 29 июля, на трассе «Спа-Франкоршам» состоится спринт на 12-м этапе «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Бельгии. Старт – в 18:05 по московскому времени.

Спа-Франкоршам, Спа

29 июля 2023 года

Спринт

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Пьер Гасли («Альпин»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Джордж Расселл («Мерседес»)

11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Логан Сарджент («Уильямс»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

20. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

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