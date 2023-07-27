Макс Ферстаппен: «Мерседес» доминировал гораздо сильнее, чем «Ред Булл» сейчас, но не выиграл 12 гонок подряд»

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Бельгии Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен сравнил доминирующие болиды «Ред Булл» и «Мерседеса».

Несмотря на то, что действующие чемпионы мира побили рекорд «Макларена»-1988 и одержали 12 побед подряд, Макс полагает, что превосходство «Мерседеса» над соперниками было сильнее.

«Я мог выиграть [Гран-при Венгрии] и с большим отрывом, и с меньшим. Многое зависит от стратегии и решений, но не буду отрицать, что мы сработали очень здорово. Машина была вовсе не идеальной в субботу, однако в воскресенье стало очевидно, что в гонке обновления проявляют себя очень хорошо.

[Рекорд] многое значит для команды – что касается меня, я просто сосредоточен на победе в гонке. Мы можем продолжить серию, и, конечно, мне это очень нравится. Это невероятное достижение всей команды. Да, у нас доминирующая машина, но очень легко допустить ошибки и проиграть гонку.

Хорошая серия, но «Мерседес» даже в доминирующие годы не смог это сделать. Тогда они доминировали гораздо сильнее, чем мы сейчас. Могу лишь гордиться своей командой», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Бельгии.

Самая длинная серия побед «Мерседеса» в истории – десять подряд (трижды в 2015-2019 годах).

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16 комментариев

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Фридрих Свинько
Ну вообще, если не считать Барселону 2016 (что в нынешнем РБ практически невозможно), то у Мерса было 20 подряд
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Jan Vorontsov
Ответ Donbass
Что он несет? Если бы у Мерседеса был такой доминирующий болид то он бы одержал тогда 20 побед подряд, а так только было 10, что говорит о том что никакого тотального доминирования не было и Максиг выдает желанное за действительное! А так по факту сейчас самый доминирующий за всю историю Ф1 болид у РедБулл с 12 подряд победами и помешать им одержать 20 побед подряд могут только они сами, а не их конкуренты!
Мерседес бы одержал 21 победу подряд, если бы Хэмилтон и Росберг не столкнулись. Получается, твои аргументы не канают.
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Donbass
Что он несет? Если бы у Мерседеса был такой доминирующий болид то он бы одержал тогда 20 побед подряд, а так только было 10, что говорит о том что никакого тотального доминирования не было и Максиг выдает желанное за действительное! А так по факту сейчас самый доминирующий за всю историю Ф1 болид у РедБулл с 12 подряд победами и помешать им одержать 20 побед подряд могут только они сами, а не их конкуренты!
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dw4xbhdgb8
Ага, ага
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Антон
Ещё один превозмогатель подрос, быстро ты
+6
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Grigpar
/Да, у нас доминирующая машина, но очень легко допустить ошибки и проиграть гонку/

Такое ощущение, что тут прям про Испанию 2016-го говорит. Надо было пря туда и сослаться. Было бы в стиле Макса.
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Jan Vorontsov
Ответ Donbass
Твои аргументы не подходят. Ты плохо походу интересуешься историей Ф1. Кроме Испании, РедБулл с Риккардо в том сезоне еще побеждал в Малайзии! О какой 21 победе ты говоришь? ЛОЛ
6 последних гран-при сезона 2015 + 15 гран-при сезона 2016 до Малайзии.
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Donbass
Ответ Jan Vorontsov
Мерседес бы одержал 21 победу подряд, если бы Хэмилтон и Росберг не столкнулись. Получается, твои аргументы не канают.
Твои аргументы не подходят. Ты плохо походу интересуешься историей Ф1. Кроме Испании, РедБулл с Риккардо в том сезоне еще побеждал в Малайзии! О какой 21 победе ты говоришь? ЛОЛ
+2
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irs118return
Ответ Donbass
Что он несет? Если бы у Мерседеса был такой доминирующий болид то он бы одержал тогда 20 побед подряд, а так только было 10, что говорит о том что никакого тотального доминирования не было и Максиг выдает желанное за действительное! А так по факту сейчас самый доминирующий за всю историю Ф1 болид у РедБулл с 12 подряд победами и помешать им одержать 20 побед подряд могут только они сами, а не их конкуренты!
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Grigpar
Ответ Donbass
Что он несет? Если бы у Мерседеса был такой доминирующий болид то он бы одержал тогда 20 побед подряд, а так только было 10, что говорит о том что никакого тотального доминирования не было и Максиг выдает желанное за действительное! А так по факту сейчас самый доминирующий за всю историю Ф1 болид у РедБулл с 12 подряд победами и помешать им одержать 20 побед подряд могут только они сами, а не их конкуренты!
Мало того, что люди уже расписали тебе про 2015-2016 годы, так я тебе добавлю, что этому болиду РБ от 2-х до 2.5 секунд до Мерседеса образца 2020-го года. Это если брать предельные возможности.
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Donbass
Ответ Jan Vorontsov
6 последних гран-при сезона 2015 + 15 гран-при сезона 2016 до Малайзии.
Если бы да кабы... Перес вторикелит так что о никакой внутриней борьбе даже речи нету в РБ в отличии от сезонов 2015 и 2016 годов где Росберг с Льюисом боролись колесо в колесо.
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Grigpar
Ответ Donbass
А про Малайзию в 2016 вспомнить не желаешь? Какие 20 побед? Что за бред? ЛОЛ
Подсчет начинает с прошлого сезона - 2015-го, точно также как и у РБ 2022-го.
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Igor T.
Ответ Фридрих Свинько
Ну вообще, если не считать Барселону 2016 (что в нынешнем РБ практически невозможно), то у Мерса было 20 подряд
Не забываем, что серия РБ еще не прервалась и пока все идет к тому, что к концу сезона у них будет 23 победы подряд и уникальный рекорд. Цыплят по осени считают)
И кстати та Барселона подтверждает тот факт, что при доминировании хотя бы внутрикомандная борьба была, а не как сейчас доминирование одного пилота (как было и при Себе, и при Шуми кстати).
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