Макс Ферстаппен: «Мерседес» доминировал гораздо сильнее, чем «Ред Булл» сейчас, но не выиграл 12 гонок подряд»

Макс Ферстаппен сравнил доминирующие болиды «Ред Булл» и «Мерседеса».

Несмотря на то, что действующие чемпионы мира побили рекорд «Макларена»-1988 и одержали 12 побед подряд, полагает, что превосходство «Мерседеса» над соперниками было сильнее.

«Я мог выиграть [ ] и с большим отрывом, и с меньшим. Многое зависит от стратегии и решений, но не буду отрицать, что мы сработали очень здорово. Машина была вовсе не идеальной в субботу, однако в воскресенье стало очевидно, что в гонке обновления проявляют себя очень хорошо.

[Рекорд] многое значит для команды – что касается меня, я просто сосредоточен на победе в гонке. Мы можем продолжить серию, и, конечно, мне это очень нравится. Это невероятное достижение всей команды. Да, у нас доминирующая машина, но очень легко допустить ошибки и проиграть гонку.

Хорошая серия, но «Мерседес» даже в доминирующие годы не смог это сделать. Тогда они доминировали гораздо сильнее, чем мы сейчас. Могу лишь гордиться своей командой», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1» перед .

Самая длинная серия побед «Мерседеса» в истории – десять подряд (трижды в 2015-2019 годах).

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