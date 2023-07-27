Макс Ферстаппен: «Мерседес» доминировал гораздо сильнее, чем «Ред Булл» сейчас, но не выиграл 12 гонок подряд»
Макс Ферстаппен сравнил доминирующие болиды «Ред Булл» и «Мерседеса».
Несмотря на то, что действующие чемпионы мира побили рекорд «Макларена»-1988 и одержали 12 побед подряд, Макс полагает, что превосходство «Мерседеса» над соперниками было сильнее.
«Я мог выиграть [Гран-при Венгрии] и с большим отрывом, и с меньшим. Многое зависит от стратегии и решений, но не буду отрицать, что мы сработали очень здорово. Машина была вовсе не идеальной в субботу, однако в воскресенье стало очевидно, что в гонке обновления проявляют себя очень хорошо.
[Рекорд] многое значит для команды – что касается меня, я просто сосредоточен на победе в гонке. Мы можем продолжить серию, и, конечно, мне это очень нравится. Это невероятное достижение всей команды. Да, у нас доминирующая машина, но очень легко допустить ошибки и проиграть гонку.
Хорошая серия, но «Мерседес» даже в доминирующие годы не смог это сделать. Тогда они доминировали гораздо сильнее, чем мы сейчас. Могу лишь гордиться своей командой», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Бельгии.
Самая длинная серия побед «Мерседеса» в истории – десять подряд (трижды в 2015-2019 годах).
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Такое ощущение, что тут прям про Испанию 2016-го говорит. Надо было пря туда и сослаться. Было бы в стиле Макса.
И кстати та Барселона подтверждает тот факт, что при доминировании хотя бы внутрикомандная борьба была, а не как сейчас доминирование одного пилота (как было и при Себе, и при Шуми кстати).