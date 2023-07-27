Ландо Норрис извинился за разбитый трофей: «На месте Ферстаппена я бы разозлился. Знаю, это многое значит для венгров, часть культуры»

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Бельгии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис извинился перед Максом Ферстаппеном и Венгрией за разрушение ценного трофея.

Норрис разбил вазу из фарфора, врученную пилоту «Ред Булл» за победу на Гран-при Венгрии, ударив бутылкой шампанского о подиум, из-за чего кубок упал и раскололся. Трофей стоит около 40 000 евро и является трудом многомесячной работы венгерских мастеров.

«Во-первых, я хочу извиниться. Естественно, я вовсе не намеревался это сделать. И я знаю, что это многое значит для венгров, это часть их культуры и так далее.

Конечно, в такие моменты я хочу получить удовольствие, но у меня не было никакого намерения сделать подобное, и я извинился перед Максом. Да, мы отпустили пару шуток по этому поводу – может, мне не стоило – но я и правда чувствую себя неловко. Если бы он сделал такое с моим трофеем, меня бы это разозлило.

Я извиняюсь – и, конечно, перед людьми, которые вложили время и усилия в создание трофея. Я правда не хотел. В следующий раз точно буду праздновать осторожнее», – заявил гонщик «Макларена» перед Гран-при Бельгии.

Ландо не планирует отказываться от фирменного удара бутылкой шампанского о подиум:

«Я бы ответил «нет». Нет никакой причины. Я просто буду действовать чуть осторожнее – отодвину трофеи и продолжу».

Норрис разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при! Вдарил рядом бутылкой шампанского

Ландо Норрис о том, что разбил трофей: «Проблема Ферстаппена, не моя. Макс поставил его слишком близко к краю»

1 комментарий

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Lestyv
Молодец. Понятно, что не сам, понятно, что подсказали, но так и надо. И Марко правильно сказал, что Максу всыпет, и Норрису объяснили. Чужой труд (и чужие победы) надо уважать и ценить.
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