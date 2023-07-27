Ландо Норрис извинился за разбитый трофей: «На месте Ферстаппена я бы разозлился. Знаю, это многое значит для венгров, часть культуры»

Ландо Норрис извинился перед Максом Ферстаппеном и Венгрией за разрушение ценного трофея.

Норрис разбил вазу из фарфора, врученную пилоту « » за победу на , ударив бутылкой шампанского о подиум, из-за чего кубок упал и раскололся. Трофей стоит около 40 000 евро и является трудом многомесячной работы венгерских мастеров.

«Во-первых, я хочу извиниться. Естественно, я вовсе не намеревался это сделать. И я знаю, что это многое значит для венгров, это часть их культуры и так далее.

Конечно, в такие моменты я хочу получить удовольствие, но у меня не было никакого намерения сделать подобное, и я извинился перед . Да, мы отпустили пару шуток по этому поводу – может, мне не стоило – но я и правда чувствую себя неловко. Если бы он сделал такое с моим трофеем, меня бы это разозлило.

Я извиняюсь – и, конечно, перед людьми, которые вложили время и усилия в создание трофея. Я правда не хотел. В следующий раз точно буду праздновать осторожнее», – заявил гонщик « » перед .

Ландо не планирует отказываться от фирменного удара бутылкой шампанского о подиум:

«Я бы ответил «нет». Нет никакой причины. Я просто буду действовать чуть осторожнее – отодвину трофеи и продолжу».

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Ландо Норрис о том, что разбил трофей: «Проблема Ферстаппена, не моя. Макс поставил его слишком близко к краю»