Гельмут Марко: «Пиастри настолько медленнее Норриса, что оценивать скорость «Макларена» тяжело»

Марко рассказал о серьезном отставании Пиастри от Норриса в Вегасе.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал скорость соперников Макса Ферстаппена по чемпионату – пилотов «Макларена » Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Сложно сделать выводы. Надо посмотреть, кто использовал мощность двигателя по полной, у кого было сколько топлива в баках.

Ведь Пиастри настолько медленнее Норриса, что оценивать тяжело», – сообщил австриец после первых практик в Лас-Вегасе.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й