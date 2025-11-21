Гельмут Марко: «Пиастри настолько медленнее Норриса, что оценивать скорость «Макларена» тяжело»
Марко рассказал о серьезном отставании Пиастри от Норриса в Вегасе.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал скорость соперников Макса Ферстаппена по чемпионату – пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
«Сложно сделать выводы. Надо посмотреть, кто использовал мощность двигателя по полной, у кого было сколько топлива в баках.
Ведь Пиастри настолько медленнее Норриса, что оценивать тяжело», – сообщил австриец после первых практик в Лас-Вегасе.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Magazin
