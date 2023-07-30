Леклер проиграл 9 подряд и 16 из 20 Гран-при с поула

Гонщик « » вновь не реализовал поул.

На Гран-при Бельгии Леклер в 20-й раз оказался на поуле и завершил заезд третьим. В 16 случаях из 20 Шарль проигрывал гонку.

Монегаск не победил с поула в девятый раз подряд. Последний успех состоялся в Австралии в прошлом году. После этого Шарль выиграл в , стартовав вторым. Всего на счету пилота Скудерии пять побед.

По количеству проигрышей с поула Леклер уступает лишь пилоту « » (43) среди действующих участников «Формулы-1». В то же время Льюис не реализовал 41,35 процента поул-позиций, Шарль – 80.

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