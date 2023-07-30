Леклер проиграл 9 подряд и 16 из 20 Гран-при с поула

Теги Гран-при Бельгии Гран-при Австралии Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Шарль Леклер Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер вновь не реализовал поул.

На Гран-при Бельгии Леклер в 20-й раз оказался на поуле и завершил заезд третьим. В 16 случаях из 20 Шарль проигрывал гонку.

Монегаск не победил с поула в девятый раз подряд. Последний успех состоялся в Австралии в прошлом году. После этого Шарль выиграл в Австрии, стартовав вторым. Всего на счету пилота Скудерии пять побед.

По количеству проигрышей с поула Леклер уступает лишь пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону (43) среди действующих участников «Формулы-1». В то же время Льюис не реализовал 41,35 процента поул-позиций, Шарль – 80.

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6 комментариев

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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Это всего лишь значит, что он может проехать 1 круг существенно выше возможностей машины, вот и всё :)
+8
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+8
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United_LP
Из них, возможно, только 2 с его вины.
+5
-1
+4
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King_X
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Это всего лишь значит, что он может проехать 1 круг существенно выше возможностей машины, вот и всё :)
+++
+1
0
+1
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grag68
Два лучших квалифаера на данный момент
0
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Schiaff1no
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Это всего лишь значит, что он может проехать 1 круг существенно выше возможностей машины, вот и всё :)
Это значит, что гоночный темп с квалификационным ничего общего не имеет.
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