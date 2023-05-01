Перес покорил Баку, Ферстаппен назвал Расселла «принцессой», Окон чуть не столкнулся с людьми на пит-стопе, Мазепин готов вернуться в «Ф-1» и другие события Гран-при Азербайджана

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Sports.ru представляет дайджест четвертого этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Азербайджана, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Перес выиграл спринт и основную гонку, стал гонщиком дня и первым человеком, которому удалось взять два Гран-при в Баку. Пилот «Ред Булл» набрал 33 очка из 34 возможных и сократил отставание от напарника до шести баллов.

Второе место Ферстаппена обеспечило чемпионам мира третий дубль за четыре этапа сезона-2023.

Леклер не смог сопротивляться гоночному темпу «Ред Булл» и финишировал третьим, однако выиграл поул и квалификацию к спринту (не помешало столкновение с барьерами). Всего на счету Шарля четыре победы подряд в квалификациях в Азербайджане.

2. Крайне опасный момент возник в конце гонки: персонал и фотографы заблокировали пит-лейн во время пит-стопа Окона – они готовились к финишу. Стюарды ФИА обязали сотрудников ФИА немедленно предпринять меры для усиления безопасности.

Сам Эстебан заявил, что «безумный момент» мог закончиться трагедией – пилот был «достаточно близок» к столкновению.

3. Ферстаппен назвал Расселла «придурком» и «принцессой» после контакта в спринте.

«Наверное, он ожидает, что я просто заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай», но такого точно не будет», – добавил возмущенный чемпион.

4. Неудачная пятница Гасли: француз в квалификации разбил болид, который «Альпин» починила после пожара в практике. В гонке Пьер стал 14-м.

5. Власти Армении призвали «Ф-1» выступить против «политики этнической чистки в Нагорном Карабахе» перед Гран-при Азербайджана.

6. Фонд Мазепина обратился к Томасу Баху, призвав создать равные условия для допуска всех спортсменов к участию в Олимпийских играх. Также Никита сообщил, что готов к возвращению в «Ф-1» в случае снятия санкций.

7. Гонщик и депутат от «Единой России» Немкин врезался в машину соперника после финиша заезда СМП РСКГ и травмировал инженера.

8. Леклер и Вольфф отрицают переговоры по поводу перехода Шарля из «Феррари» в «Мерседес». В то же время босс немецкой команды допустил трансфер в долгосрочной перспективе.

9. Лимит на моторы в «Ф-1» увеличили по ходу сезона после утверждения формата, который дебютировал в Баку.

10. Брэд Питт проедет круг в болиде перед Гран-при Великобритании в рамках съемок фильма, утверждает The Sun. Сопродюсером картины является Хэмилтон.

11. «Альфа Таури» объявила об уходе Тоста с поста руководителя в конце года – его заменит спортивный директор «Феррари» Мекьес. Тем временем «Ред Булл» отклонил предложение продать команду из Фаэнцы за 800 миллионов долларов, пишет RacingNews365.

12. «Индикар» может стать младшей серией «Ф-1» – по информации журналиста Уиндзора, «Либерти Медиа» рассматривает покупку американского чемпионата.

13. Президента ФИА бен Сулайема обвиняла в сексизме экс-советница Вольффа, работавшая с Мохаммедом. Федерация не расследовала свидетельства, сообщает The Telegraph. Издание собрало мнения других сотрудников, которые подтверждают обвинения.

⏱️ Хроника гонки: Перес вырвал победу в Баку, Ферстаппен – второй

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана

Другие серии

1. Баньяя выиграл Гран-при Испании и стал лидером MotoGP. Победу в спринте одержал Биндер, в квалификации сильнейшим стал Алеш Эспаргаро.

Легендарный Валентино Росси стал амбассадором «Ямахи».

2. WEC. Экипаж Квята занял 10-е место в классе LMP2 в гонке «6 часов Спа».

3. Бермэн выиграл квалификацию, спринт и основную гонку «Формулы-2» в Баку, Пуршер возглавил чемпионат.

4. Индикар. Маклоклин опередил Грожана в борьбе за победу в Алабаме.

🔔 Гонки на этой неделе

1. Гран-при Майами «Ф-1» (5-7 мая).

2. Этап «Формулы E» в Монако (6 мая).

Интересные цитаты

Кристиан Хорнер: «Ферстаппен и Перес могут свободно бороться друг с другом»

Макс Ферстаппен: «Нам стоит разобрать ситуацию с пит-стопом, ведь случившееся повредило моей гонке»

Льюис Хэмилтон: «Я готов отправиться в космос – сказал Маску, что буду управлять кораблем»

Кристиан Хорнер: «По понятным причинам Макс был недоволен и высказал Джорджу свое мнение. Наверное, хорошо, что Расселл остался в шлеме»

Фернандо Алонсо: «У Хэмилтона нет слабых мест, он не допускает ошибок. Именно с такими гонщиками хочется соревноваться»

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