Перес покорил Баку, Ферстаппен назвал Расселла «принцессой», Окон чуть не столкнулся с людьми на пит-стопе, Мазепин готов вернуться в «Ф-1» и другие события Гран-при Азербайджана
Sports.ru представляет дайджест четвертого этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Азербайджана, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.
1. Перес выиграл спринт и основную гонку, стал гонщиком дня и первым человеком, которому удалось взять два Гран-при в Баку. Пилот «Ред Булл» набрал 33 очка из 34 возможных и сократил отставание от напарника до шести баллов.
Второе место Ферстаппена обеспечило чемпионам мира третий дубль за четыре этапа сезона-2023.
Леклер не смог сопротивляться гоночному темпу «Ред Булл» и финишировал третьим, однако выиграл поул и квалификацию к спринту (не помешало столкновение с барьерами). Всего на счету Шарля четыре победы подряд в квалификациях в Азербайджане.
2. Крайне опасный момент возник в конце гонки: персонал и фотографы заблокировали пит-лейн во время пит-стопа Окона – они готовились к финишу. Стюарды ФИА обязали сотрудников ФИА немедленно предпринять меры для усиления безопасности.
Сам Эстебан заявил, что «безумный момент» мог закончиться трагедией – пилот был «достаточно близок» к столкновению.
3. Ферстаппен назвал Расселла «придурком» и «принцессой» после контакта в спринте.
«Наверное, он ожидает, что я просто заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай», но такого точно не будет», – добавил возмущенный чемпион.
4. Неудачная пятница Гасли: француз в квалификации разбил болид, который «Альпин» починила после пожара в практике. В гонке Пьер стал 14-м.
5. Власти Армении призвали «Ф-1» выступить против «политики этнической чистки в Нагорном Карабахе» перед Гран-при Азербайджана.
6. Фонд Мазепина обратился к Томасу Баху, призвав создать равные условия для допуска всех спортсменов к участию в Олимпийских играх. Также Никита сообщил, что готов к возвращению в «Ф-1» в случае снятия санкций.
7. Гонщик и депутат от «Единой России» Немкин врезался в машину соперника после финиша заезда СМП РСКГ и травмировал инженера.
8. Леклер и Вольфф отрицают переговоры по поводу перехода Шарля из «Феррари» в «Мерседес». В то же время босс немецкой команды допустил трансфер в долгосрочной перспективе.
9. Лимит на моторы в «Ф-1» увеличили по ходу сезона после утверждения формата, который дебютировал в Баку.
10. Брэд Питт проедет круг в болиде перед Гран-при Великобритании в рамках съемок фильма, утверждает The Sun. Сопродюсером картины является Хэмилтон.
11. «Альфа Таури» объявила об уходе Тоста с поста руководителя в конце года – его заменит спортивный директор «Феррари» Мекьес. Тем временем «Ред Булл» отклонил предложение продать команду из Фаэнцы за 800 миллионов долларов, пишет RacingNews365.
12. «Индикар» может стать младшей серией «Ф-1» – по информации журналиста Уиндзора, «Либерти Медиа» рассматривает покупку американского чемпионата.
13. Президента ФИА бен Сулайема обвиняла в сексизме экс-советница Вольффа, работавшая с Мохаммедом. Федерация не расследовала свидетельства, сообщает The Telegraph. Издание собрало мнения других сотрудников, которые подтверждают обвинения.
⏱️ Хроника гонки: Перес вырвал победу в Баку, Ферстаппен – второй
🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана
Другие серии
1. Баньяя выиграл Гран-при Испании и стал лидером MotoGP. Победу в спринте одержал Биндер, в квалификации сильнейшим стал Алеш Эспаргаро.
Легендарный Валентино Росси стал амбассадором «Ямахи».
2. WEC. Экипаж Квята занял 10-е место в классе LMP2 в гонке «6 часов Спа».
3. Бермэн выиграл квалификацию, спринт и основную гонку «Формулы-2» в Баку, Пуршер возглавил чемпионат.
4. Индикар. Маклоклин опередил Грожана в борьбе за победу в Алабаме.
🔔 Гонки на этой неделе
1. Гран-при Майами «Ф-1» (5-7 мая).
2. Этап «Формулы E» в Монако (6 мая).
Интересные цитаты
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен и Перес могут свободно бороться друг с другом»
Макс Ферстаппен: «Нам стоит разобрать ситуацию с пит-стопом, ведь случившееся повредило моей гонке»
Льюис Хэмилтон: «Я готов отправиться в космос – сказал Маску, что буду управлять кораблем»
Кристиан Хорнер: «По понятным причинам Макс был недоволен и высказал Джорджу свое мнение. Наверное, хорошо, что Расселл остался в шлеме»
Фернандо Алонсо: «У Хэмилтона нет слабых мест, он не допускает ошибок. Именно с такими гонщиками хочется соревноваться»
Главные посты в разделе
Что случилось на Гран-при Азербайджана: Перес выиграл у Ферстаппена, Леклер едва унес подиум от Алонсо
😱 Болид «Ф-1» ехал на пит-стоп, а встретил толпу людей у боксов – они едва успели отбежать. И это федерация их выпустила!
Леклер вырвал первый поул года для «Феррари»: рисковал и привез напарнику почти секунду
Комментарии