Тост покинет пост руководителя «Альфа Таури» в конце года – его заменит Мекьес. Новым исполнительным директором стал бывший генсек ФИА Байер

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост покинет свой пост по окончании сезона-2023.

В «Альфа Таури» анонсировали масштабные изменения в руководстве. Исполнительным директором команды назначен Петер Байер – который ранее работал в генерального секретаря федерации и исполнительного директора «Формулы-1».

Франц Тост покинет команду по окончании нынешнего сезона. Его место со временем займет теперь уже бывший гоночный директор « » Лоран Мекьес.

Дата начала работы Мекьеса в «Альфа Таури» пока остается неизвестной – для начала у специалиста должен истечь срок обязательного отпуска после ухода из «Феррари».

руководил «Торо Россо» (ныне « ») с момента основания команды в 2005 году.

«Прежде всего я бы хотел поблагодарить (ныне покойного) Дитриха Матешица за эту возможность, благодаря которой я руководил «Торо Россо» и «Альфа Таури» на протяжении последних 18 лет.

Для меня было большой честью возглавлять команду на протяжении столь долгого времени и с большим удовольствием работать в коллективе с таким количеством мотивированных и квалифицированных людей, разделявших мою страсть к «Формуле-1».

Но мне уже 67 лет – и сейчас пришло время передать полномочия другим. В лице Петера, который будет новым генеральным директором, и Лорана, который будет руководить командой, мы нашли двух настоящих профессионалов, которые выведут «Альфа Таури» на новый уровень. Хотел бы поблагодарить всех за прекрасное сотрудничество», – прокомментировал свой будущий уход Тост.

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