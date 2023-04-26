Тост покинет пост руководителя «Альфа Таури» в конце года – его заменит Мекьес. Новым исполнительным директором стал бывший генсек ФИА Байер

Теги ФИА Феррари Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Лоран Мекьес Авто

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост покинет свой пост по окончании сезона-2023.

В «Альфа Таури» анонсировали масштабные изменения в руководстве. Исполнительным директором команды назначен Петер Байер – который ранее работал в ФИА генерального секретаря федерации и исполнительного директора «Формулы-1».

Франц Тост покинет команду по окончании нынешнего сезона. Его место со временем займет теперь уже бывший гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес.

Дата начала работы Мекьеса в «Альфа Таури» пока остается неизвестной – для начала у специалиста должен истечь срок обязательного отпуска после ухода из «Феррари».

Франц Тост руководил «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») с момента основания команды в 2005 году.

«Прежде всего я бы хотел поблагодарить (ныне покойного) Дитриха Матешица за эту возможность, благодаря которой я руководил «Торо Россо» и «Альфа Таури» на протяжении последних 18 лет.

Для меня было большой честью возглавлять команду на протяжении столь долгого времени и с большим удовольствием работать в коллективе с таким количеством мотивированных и квалифицированных людей, разделявших мою страсть к «Формуле-1».

Но мне уже 67 лет – и сейчас пришло время передать полномочия другим. В лице Петера, который будет новым генеральным директором, и Лорана, который будет руководить командой, мы нашли двух настоящих профессионалов, которые выведут «Альфа Таури» на новый уровень. Хотел бы поблагодарить всех за прекрасное сотрудничество», – прокомментировал свой будущий уход Тост.

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4 комментария

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ALMANAC
Благодаря АТ сейчас половина решетки сформировано. И победу, и подиумы забрали. Достойно
+1
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Рнпрл Аари
Второй шанс РБ дает
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Lordk
19 лет — это слишком много, даже для Ф1. Тост всегда защищал своих подопечных от давления извне и старался помогать. Интересно как в этом отношении будет поступать Мекьес.
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