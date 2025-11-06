Йос Ферстаппен планирует пропустить Гран-при Абу-Даби, даже если у Макса останутся шансы на титул
Ферстаппен-старший пропустит вероятное чемпионство Макса.
Отец Макса Ферстаппена и бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил, что предстоящий Гран-при Сан-Паулу должен стать последним, который он посетит в этом году.
После этапа в Бразилии гонщикам предстоят гонки в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.
Во время ближневосточных этапов Йос будет участвовать в ралли в Восточной Африке.
«И я не буду отменять ралли в Африке, даже если у Макса останутся шансы стать чемпионом.
Но, к примеру, если мы рано сойдем, можно будет прилететь в Абу-Даби», – заявил нидерландец.
«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?
Журналист ван Харен: «Если болид «Ред Булл» 2026 года окажется недостаточно хорош, Ферстаппен начнет допускать возможность ухода»
