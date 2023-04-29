MotoGP. Гран-при Испании. Биндер выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

Гонщик «КТМ» Брэд Биндер выиграл спринт MotoGP к Гран-при Испании.

Биндер опередил пилота «Дукати» и действующего чемпиона Франческо Баньяю и своего напарника Джека Миллера.

Лидер чемпионата Марко Беццеки из «ВР46» стал участником аварии на первом круге, как и Алекс Маркес («Грезини») с Франко Морбиделли («Ямаха»). Заезд прервали красными флагами, что позволило Беццекки и Морбиделли вернуться в гонку.

Гран-при Испании

Херес, Херес-де-ла-Фронтера

29 апреля 2023 года

Спринт

1. Брэд Биндер («КТМ») – 11 кругов

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,428

3. Джек Миллер («КТМ») +0,680

4. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,853

5. Мигел Оливейра («РНФ») +1,638

6. Дани Педроса («КТМ») +1,738

7. Маверик Виньялес («Априлия») +3,248

8. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +3,380

9. Марко Беццекки («ВР46») +5,711

10. Лука Марини («ВР46») +7,015

11. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +7,174

12. Фабио Куартараро («Ямаха») +7,467

13. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +9,867

14. Рауль Фернандес («РНФ») +11,550

15. Штефан Брадль («Хонда») +15,455

16. Франко Морбиделли («Ямаха») +15,849

17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +15,969

18. Икер Лекуона («Хонда») +25,356

19. Йонас Фольгер («Гасгас») +25,530

Сошли:

Хоан Мир («Хонда»)

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Такааки Накагами («ЛЧР Хонда»)

Алекс Маркес («Грезини»)

MotoGP. Гран-при Испании. Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию, Миллер – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 5-й

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