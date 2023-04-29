MotoGP. Гран-при Испании. Биндер выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й
Гонщик «КТМ» Брэд Биндер выиграл спринт MotoGP к Гран-при Испании.
Биндер опередил пилота «Дукати» и действующего чемпиона Франческо Баньяю и своего напарника Джека Миллера.
Лидер чемпионата Марко Беццеки из «ВР46» стал участником аварии на первом круге, как и Алекс Маркес («Грезини») с Франко Морбиделли («Ямаха»). Заезд прервали красными флагами, что позволило Беццекки и Морбиделли вернуться в гонку.
Гран-при Испании
Херес, Херес-де-ла-Фронтера
29 апреля 2023 года
Спринт
1. Брэд Биндер («КТМ») – 11 кругов
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,428
3. Джек Миллер («КТМ») +0,680
4. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,853
5. Мигел Оливейра («РНФ») +1,638
6. Дани Педроса («КТМ») +1,738
7. Маверик Виньялес («Априлия») +3,248
8. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +3,380
9. Марко Беццекки («ВР46») +5,711
10. Лука Марини («ВР46») +7,015
11. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +7,174
12. Фабио Куартараро («Ямаха») +7,467
13. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +9,867
14. Рауль Фернандес («РНФ») +11,550
15. Штефан Брадль («Хонда») +15,455
16. Франко Морбиделли («Ямаха») +15,849
17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +15,969
18. Икер Лекуона («Хонда») +25,356
19. Йонас Фольгер («Гасгас») +25,530
Сошли:
Хоан Мир («Хонда»)
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Такааки Накагами («ЛЧР Хонда»)
Алекс Маркес («Грезини»)
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