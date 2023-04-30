Тото Вольфф: «Мерседес» должен следить за Леклером в долгосрочной перспективе»

Тото Вольфф допустил переход Шарля Леклера в «Мерседес» в будущем.

Ранее исполнительный директор немецкой команды заявил, что не вел переговоров с пилотом «Феррари». В то же время Вольфф признал, что в долгосрочной перспективе Леклер может заинтересовать «Мерседес».

Контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в нынешнем году, Леклера с «Феррари» – в следующем.

«Полагаю, никто не сомневается в способностях . Он хорош.

Мне кажется, он на 100 процентов предан «Феррари», и у него есть контракт. В то же время мы на 100 процентов настроены заключить сделку с Льюисом.

Шарль – супергонщик, и в долгосрочной перспективе за ним точно надо следить. Это очевидно», – сказал Тото.

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