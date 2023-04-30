Тото Вольфф: «Мерседес» должен следить за Леклером в долгосрочной перспективе»

Теги возможные переходы Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Шарль Леклер Авто

Тото Вольфф допустил переход Шарля Леклера в «Мерседес» в будущем.

Ранее исполнительный директор немецкой команды заявил, что не вел переговоров с пилотом «Феррари». В то же время Вольфф признал, что в долгосрочной перспективе Леклер может заинтересовать «Мерседес».

Контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в нынешнем году, Леклера с «Феррари» – в следующем.

«Полагаю, никто не сомневается в способностях Шарля. Он хорош.

Мне кажется, он на 100 процентов предан «Феррари», и у него есть контракт. В то же время мы на 100 процентов настроены заключить сделку с Льюисом.

Шарль – супергонщик, и в долгосрочной перспективе за ним точно надо следить. Это очевидно», – сказал Тото.

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5 комментариев

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ALMANAC
Ну все Левайс на пенсии
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Alim Alim
Вы доведите до ума машину. У вас и так есть Люся( на самовозе точно восьмой титул возьмёт) и Рассел который может и уступит Леклерк на одном круге в квале, но в гонке он не слабее, ментально он сильнее. Шарль быстрый пилот, но под давлением ошибается. Помню лет пять назад Сэб на Феррари прыгал выше головы, но сгорел морально. Вот монегаск может повторить его судьбу. А в мерсы надо тащить Ландо. Джордж и Ландо на мерсе, это интересно
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madrilenos
Ответ Alim Alim
Вы доведите до ума машину. У вас и так есть Люся( на самовозе точно восьмой титул возьмёт) и Рассел который может и уступит Леклерк на одном круге в квале, но в гонке он не слабее, ментально он сильнее. Шарль быстрый пилот, но под давлением ошибается. Помню лет пять назад Сэб на Феррари прыгал выше головы, но сгорел морально. Вот монегаск может повторить его судьбу. А в мерсы надо тащить Ландо. Джордж и Ландо на мерсе, это интересно
ментально сильнее? я бы не саазал это про человека, у которого если какая-то то пробелама (сход, ошибка в стрегиии итд) сразу глаза на мокром месте.
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