Валентино Росси стал амбассадором «Ямахи»

Семикратный чемпион премьер-класса в мотогонках Валентино Росси снова будет представлять интересы «Ямахи».

Росси стал амбассадором японского производителя, подписав многолетнее соглашение.

Вместе с «Ямахой» Валентино выиграл четыре титула MotoGP, завоевал 56 победы и 142 подиума.

«По ходу своей карьеры я управлял мотоциклами «Ямахи» по контракту, но даже после ухода из MotoGP я по-прежнему использовал их, потому что они мне нравятся», – признался итальянец.

Валентино Росси: «Даже мама говорила, что я должен выбрать «Феррари». Но сердцем я решил остаться в MotoGP»