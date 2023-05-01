Валентино Росси стал амбассадором «Ямахи»

Теги Валентино Росси Ямаха чемпионат мира MotoGP Авто

Семикратный чемпион премьер-класса в мотогонках Валентино Росси снова будет представлять интересы «Ямахи».

Росси стал амбассадором японского производителя, подписав многолетнее соглашение.

Вместе с «Ямахой» Валентино выиграл четыре титула MotoGP, завоевал 56 победы и 142 подиума.

«По ходу своей карьеры я управлял мотоциклами «Ямахи» по контракту, но даже после ухода из MotoGP я по-прежнему использовал их, потому что они мне нравятся», – признался итальянец.

Валентино Росси: «Даже мама говорила, что я должен выбрать «Феррари». Но сердцем я решил остаться в MotoGP»

1 комментарий

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M93
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