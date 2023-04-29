Леклер выиграл четвертую квалификацию в Баку подряд
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер стал быстрейшим по итогам квалификации к спринту на Гран-при Азербайджана.
Шарль опередил пилотов «Ред Булл» Серхио Переса и Макса Ферстаппена – то же самое случилось и накануне в традиционной квалификации.
Леклер выиграл четвертую квалификацию в Баку подряд: три из них прошли в обычном формате и принесли монегаску поулы в 2021-м, 2022-м и 2023-м, а субботняя сессия позволит стартовать первым в спринте, который состоится сегодня, 29 апреля, в 16:30 по московскому времени.
Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация к спринту. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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