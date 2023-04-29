Леклер выиграл четвертую квалификацию в Баку подряд

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер стал быстрейшим по итогам квалификации к спринту на Гран-при Азербайджана.

Шарль опередил пилотов «Ред Булл» Серхио Переса и Макса Ферстаппена – то же самое случилось и накануне в традиционной квалификации.

Леклер выиграл четвертую квалификацию в Баку подряд: три из них прошли в обычном формате и принесли монегаску поулы в 2021-м, 2022-м и 2023-м, а субботняя сессия позволит стартовать первым в спринте, который состоится сегодня, 29 апреля, в 16:30 по московскому времени.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация к спринту. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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4 комментария

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M93
Ответ ALMANAC
И неплохо превозмогнул в Баку, чел взявший два дня подряд, сказав, что РБ доминируют над ним
Так у Ред Булла гоночный темп лучше гораздо, они это сами говорят не стесняясь.
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0
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Кирилл Конопельченко
Шарль - быстрейший пилот современности в далеко не лучшем болиде…который выжимает все соки из своего болида и гонит просто на грани.
Прям современный Сенна.
+2
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Paninaro
Ответ M93
Так у Ред Булла гоночный темп лучше гораздо, они это сами говорят не стесняясь.
У РБ и квальный темп лучше, если хорошего пилота посадить.
+1
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