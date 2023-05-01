Маклоклин выиграл у Грожана гонку «Индикара» в Алабаме

Гонщик « » начал гонку « » в Алабаме с поула, однако уступил победу пилоту « » Скотту Маклоклину.

Маклоклин вышел вперед благодаря стратегии с тремя пит-стопами против двух у Грожана. Третьим финишировал еще один представитель «Пенске» Уилл Пауэр.

Поул стал для Грожана вторым в сезоне и третьим в «Индикаре», однако экс-пилот «Формулы-1» по-прежнему не одержал ни одной победы.

Лидирует в личном зачете («Чип Гэнасси») с 130 очками – он завершил заезд десятым. Его ближайшими конкурентами являются пилот «Эрроу Макларена» Пато О’Уорд (127), Алекс Палоу из «Чип Гэнасси» (121), Маклоклин (119) и Грожан (115).

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