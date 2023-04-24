Брэду Питту разрешили проехать круг в машине «Ф-1» перед Гран-при Великобритании в рамках съемок фильма (The Sun)

Американский актер Брэд Питт сядет за руль болида «Формулы-1» в рамках Гран-при Великобритании, утверждает The Sun.

Питт получил разрешение проехать круг перед гонкой. Звезда Голливуда играет в фильме, сопродюсером которого является пилот « » , и заезд состоится в рамках съемок картины.

«Брэд Питт, возглавляющий пелотон на – это будет невероятный и сюрреалистичный момент для зрителей перед экранам и фанатами в Сильверстоуне», – сообщил источник издания.

В статье утверждается, что Питт проедет один из установочных кругов:

«Боссы [фильма] продавили рискованное решение – на кону будут миллиарды фунтов, которые стоят болиды – чтобы съемки получились максимально реалистичными».

Пока неизвестно, когда именно Питт сядет за руль, но, по всей вероятности, речь идет о проезде, который состоится задолго до старта Гран-при. Крайне маловероятно, что актеру разрешат проехать по трассе вместе с другими гонщиками «Ф-1».

Этап в Великобритании состоится с 7 по 9 июля.

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