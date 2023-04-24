Брэду Питту разрешили проехать круг в машине «Ф-1» перед Гран-при Великобритании в рамках съемок фильма (The Sun)

Теги Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Брэд Питт Авто

Американский актер Брэд Питт сядет за руль болида «Формулы-1» в рамках Гран-при Великобритании, утверждает The Sun.

Питт получил разрешение проехать круг перед гонкой. Звезда Голливуда играет в фильме, сопродюсером которого является пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, и заезд состоится в рамках съемок картины.

«Брэд Питт, возглавляющий пелотон на Гран-при Великобритании – это будет невероятный и сюрреалистичный момент для зрителей перед экранам и фанатами в Сильверстоуне», – сообщил источник издания.

В статье утверждается, что Питт проедет один из установочных кругов:

«Боссы [фильма] продавили рискованное решение – на кону будут миллиарды фунтов, которые стоят болиды – чтобы съемки получились максимально реалистичными».

Пока неизвестно, когда именно Питт сядет за руль, но, по всей вероятности, речь идет о проезде, который состоится задолго до старта Гран-при. Крайне маловероятно, что актеру разрешат проехать по трассе вместе с другими гонщиками «Ф-1».

Этап в Великобритании состоится с 7 по 9 июля.

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8 комментариев

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antineutrino
не миллиарды, а триллионы фунтов стерлингов
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Антон Якимцев
И улучшит круг Хэма
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LetTong
Ответ ALMANAC
Проедет больше чем Мик
Откуда на спортсе такая ненависть к Мику?
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porosenochek
"Максимально реалистичные съемки"
Так он без шлема чтоль погонит?
По другому это и не нужно...
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Дмитрий Дудников
Ответ porosenochek
"Максимально реалистичные съемки" Так он без шлема чтоль погонит? По другому это и не нужно...
Визор прозрачный, как вариант. Как у Круза в Топ Гане, когда они снимали в настоящих самолётах.
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_Nibelungen_
Ответ antineutrino
не миллиарды, а триллионы фунтов стерлингов
А Бред Питт как только сядет за руль F1, мигом превратиться в неконтролируемое существо, которое будет крушить все вокруг.
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porosenochek
Ответ Дмитрий Дудников
Визор прозрачный, как вариант. Как у Круза в Топ Гане, когда они снимали в настоящих самолётах.
Не, я уже жду когда Бред без шлема поедет хотя бы на 200-250 км/ч...
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