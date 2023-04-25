«Ред Булл» отклонил предложение продать «Альфа Таури» за $800 млн (RacingNews365)

Компания « » получила несколько предложений, касающихся «Альфа Таури».

По информации RacingNews365, «Ред Булл» отклонил предложение продать команду «Формулы-1» из Фаэнцы за как минимум 800 миллионов долларов.

Грядущая реорганизация «Альфа Таури» указывает на то, что от коллектива не собираются избавляться в обозримом будущем, предполагает издание. К команде должен присоединиться спортивный директор «Феррари» Лоран Мекьес, который будет работать в сотрудничестве с руководителем и может впоследствии занять его место. О данном трансфере также сообщила La Gazzetta dello Sport.

Переход Мекьеса станет частью обширных изменений среди менеджмента. В частности, «Альфа Таури» уже объявила о подписании контракта с Ларсом Штегельманом, новым коммерческим директором.

Спортивный директор «Феррари» Мекьес перейдет в «Альфа Таури» (GdS)