«Ред Булл» отклонил предложение продать «Альфа Таури» за $800 млн (RacingNews365)

Теги Феррари Ред Булл Альфа Таури бизнес Франц Тост Формула-1 Лоран Мекьес деньги Авто

Компания «Ред Булл» получила несколько предложений, касающихся «Альфа Таури».

По информации RacingNews365, «Ред Булл» отклонил предложение продать команду «Формулы-1» из Фаэнцы за как минимум 800 миллионов долларов.

Грядущая реорганизация «Альфа Таури» указывает на то, что от коллектива не собираются избавляться в обозримом будущем, предполагает издание. К команде должен присоединиться спортивный директор «Феррари» Лоран Мекьес, который будет работать в сотрудничестве с руководителем Францем Тостом и может впоследствии занять его место. О данном трансфере также сообщила La Gazzetta dello Sport.

Переход Мекьеса станет частью обширных изменений среди менеджмента. В частности, «Альфа Таури» уже объявила о подписании контракта с Ларсом Штегельманом, новым коммерческим директором.

Спортивный директор «Феррари» Мекьес перейдет в «Альфа Таури» (GdS)

1 комментарий

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d_kdc
Отлично, возможно новая команда придет не через покупку старой, а как совершенно новая. Пора расширить количество болидов на старте.

Я бы конечно, пошел на радикальный шаг и расширил до трех машин, представительство команд. Нов любом случае, хотелось бы 24-26 болидов, минимум.
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