«Ред Булл» отклонил предложение продать «Альфа Таури» за $800 млн (RacingNews365)
Компания «Ред Булл» получила несколько предложений, касающихся «Альфа Таури».
По информации RacingNews365, «Ред Булл» отклонил предложение продать команду «Формулы-1» из Фаэнцы за как минимум 800 миллионов долларов.
Грядущая реорганизация «Альфа Таури» указывает на то, что от коллектива не собираются избавляться в обозримом будущем, предполагает издание. К команде должен присоединиться спортивный директор «Феррари» Лоран Мекьес, который будет работать в сотрудничестве с руководителем Францем Тостом и может впоследствии занять его место. О данном трансфере также сообщила La Gazzetta dello Sport.
Переход Мекьеса станет частью обширных изменений среди менеджмента. В частности, «Альфа Таури» уже объявила о подписании контракта с Ларсом Штегельманом, новым коммерческим директором.
Спортивный директор «Феррари» Мекьес перейдет в «Альфа Таури» (GdS)
Я бы конечно, пошел на радикальный шаг и расширил до трех машин, представительство команд. Нов любом случае, хотелось бы 24-26 болидов, минимум.