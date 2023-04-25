Бен Сулайема обвиняли в сексизме. ФИА не расследовала свидетельства экс-советницы Вольффа, работавшей в Федерации (The Telegraph)

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем допускал сексистское поведение, следует из свидетельств его коллег.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на «многочисленные источники», бывший временный генеральный секретарь Федерации по «Формуле-1» Шайла-Энн Рао в письменном виде высказалась о неоднократных случаях сексистского поведения бен Сулайема перед своим уходом из ФИА в декабре 2022 года. Данные обвинения не были расследованы.

Рао работала в ФИА и ранее, а между периодами в Федерации провела 3,5 года в « » в качестве главного юридического консультанта и специальной советницы исполнительного директора .

Издание пообщалось с другими действующими и бывшими сотрудниками ФИА, в том числе избранными лицами, членами Всемирного автоспортивного совета ФИА и стюардами, и они также рассказали о неподобающем поведении босса.

Свидетели признаются, что видели, как бен Сулайем кричит на Рао в паддоке ФИА на Гран-при Бельгии-2022. По словам других людей, президент Федерации называл подчиненную «та женщина».

«Он был с ней очень высокомерен. Руководители команд говорили мне: «Ты бы видел(а), как он повел себя с Шайлой-Энн», и это было на глазах других людей. Он накинулся на нее в очень неприглядной форме. Шайла-Энн осмелилась сказать ему «нет» на глазах других людей, что, похоже, спровоцировало такое поведение», – приводятся в статье слова одного из источников.

На момент ухода Рао из ФИА, по всей видимости, отношения с начальником полностью испортились. Несколько источников сообщили, что Рао чувствовала себя «униженной» таким обращением. Один или одна из коллег сравнила поведение бен Сулайема с газлайтингом, что могло оказать влияние на психическое здоровье Шейлы-Энн.

Некоторые источники издания, впрочем, встали на защиту Мохаммеда, посчитав, что он обращался с подчиненной просто грубо, но не был сексистом: «Надо помнить, что он воспитан в совершенно другой культуре».

Другие свидетели не согласны с таким мнением.

«Да, он воспитан в очень консервативной культуре, но это не делает такое поведение приемлемым», «Наблюдать за неуклюжим клоуном было неловко», – приводят журналисты цитаты источников.

Ранее сексистская фраза от 2001 года была обнаружена на старом сайте президента. Бен Сулайем, который в то время выступал в ралли, написал, что «не любит женщин, которые считают, что они умнее мужчин, поскольку на самом деле это не так». ФИА отреагировала на высказывание, заявив, что оно не отражает нынешние взгляды Мохаммеда.

ФИА о том, что бен Сулайем «не любит женщин, которые считают, что они умнее мужчин»: «Слова от 2001 года не отражают взгляды президента»

Экс-советница Вольффа, назначенная в ФИА, могла предупредить «Мерседес» о директиве (AMuS)