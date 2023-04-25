Никита Мазепин: «Если снимутся санкции, готов выступать в «Ф-1». Я в правильном весе, в форме»

Теги Формула-1 Политика Хаас Никита Мазепин ТАСС Авто

Никита Мазепин готов вернуться в «Формулу-1».

Российский пилот провел 2021 год в составе «Хааса» и набрал 0 очков, а перед стартом сезона-2022 контракт с Никитой был разорван.

Для возвращения Мазепина в «Ф-1» необходимо снятие санкций. Гонщик уже обратился в суд, требуя отмены ограничений со стороны властей Канады.

«Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в «Формулу-1». Но сегодня в это верить достаточно трудно. Сегодня в целом я занимаюсь фондом [«Мы выступаем как один»].

Если снимутся санкции, то я готов – я в правильном весе, в форме, чтобы выступать», – сказал Мазепин.

Мазепин в суде требует отмены санкций со стороны Канады, которые «катастрофически снижают» шансы вернуться в «Ф-1»

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11 комментариев

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Kemal Gul
Ред Булл уже нанял юристов, команда работает над расторжением контракта Макса Ферстаппена ради подписания Никиты, Феррари тоже в деле, осталось лишь дождаться решения суда
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индийский огурчик
был бы ты кому нужен, а то и даром не нать и с деньгами не нать
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-1
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Иван Алейников
Ответ Kemal Gul
Ред Булл уже нанял юристов, команда работает над расторжением контракта Макса Ферстаппена ради подписания Никиты, Феррари тоже в деле, осталось лишь дождаться решения суда
Да и Хэма могут подвинуть. Чего уж там Феррари, нужно идти в самый топ сразу!
+8
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Atsuktuvas
Когда снимутся - тогда и взвесимся...
+3
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Иван Алейников
Ответ Atsuktuvas
Когда снимутся - тогда и взвесимся...
К 40 годам он уже как многие будет с пивным пузом)
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titon23
фантазер)
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Printezis1990
Мазепа это пугало формулы 1, он и внешне весьма похож
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Николай Володин
ха-ха-ха!!!!
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Адильхан Абдусаламов
Без денег УралКалия тебя даже в гонку уазиков патриот не возьмут
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Гекдениз Кардениз
Абсолютный Чемпион Ф1 по последним местам
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Atsuktuvas
Ответ Иван Алейников
К 40 годам он уже как многие будет с пивным пузом)
Я сам до 40 был стройняшкой. ))
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