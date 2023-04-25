Никита Мазепин: «Если снимутся санкции, готов выступать в «Ф-1». Я в правильном весе, в форме»
Никита Мазепин готов вернуться в «Формулу-1».
Российский пилот провел 2021 год в составе «Хааса» и набрал 0 очков, а перед стартом сезона-2022 контракт с Никитой был разорван.
Для возвращения Мазепина в «Ф-1» необходимо снятие санкций. Гонщик уже обратился в суд, требуя отмены ограничений со стороны властей Канады.
«Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в «Формулу-1». Но сегодня в это верить достаточно трудно. Сегодня в целом я занимаюсь фондом [«Мы выступаем как один»].
Если снимутся санкции, то я готов – я в правильном весе, в форме, чтобы выступать», – сказал Мазепин.
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