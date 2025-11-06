Андреа Стелла сравнил Норриса и Пиастри с сыновьями: «Как можно сказать, что кто-то из них любимый?»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал предположения о фаворитизме в команде по отношению к Ландо Норрису или Оскару Пиастри.
«Когда находишься в моем положении, это словно иметь два сына и получать вопросы: «Какой из них твой любимый?» Они же оба сыновья! Как можно сказать, что кто-то из них любимый?
Иногда, когда я слышу или читаю такие комментарии, то нахожу их очень поверхностными. Порой люди не совсем понимают, что значит двигаться вместе с двумя гонщиками по этому пути в «Формуле-1», и я просто очень благодарен обоим», – сказал Андреа в подкасте Beyond the Grid.
