Льюис Хэмилтон: «Я готов отправиться в космос – сказал Маску, что буду управлять кораблем»

Льюис Хэмилтон рассказал, как общался с миллиардером Илоном Маском.

Семикратный чемпион «Формулы-1» обсуждал с генеральным директором SpaceX вопросы космоса.

«Илон посещал мою вечеринку в Остине в последние два года. Непросто разговаривать с человеком с таким широким мышлением – он на другом уровне, понимаете, так что я нервничал. Конечно, я спросил, высаживались ли мы на Луну, что планируется дальше», – сообщил Льюис.

Гонщик « » пошутил, что готов пилотировать космический корабль вместо болида «Ф-1»:

«Я полечу в какой-то момент, да, но сначала пропущу кого-нибудь другого, потому что эти штуки могут взорваться. Он говорит о Марсе, но я готов отправиться в космос на любом этапе. Я ему сказал, что буду управлять кораблем, но, думаю, там везде автоматика».

Главная проблема Хэмилтона с новым «Мерседесом»: Льюису не нравится посадка и ощущения от машины