MotoGP. Гран-при Испании. Баньяя выиграл гонку, Биндер – 2-й, Миллер – 3-й, Беццекки упал

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт Гран-при Испании MotoGP.

В борьбе за победу Баньяя обогнал пилотов «КТМ» Брэда Биндера и Джека Миллера, которые расположились на второй и третьей строчках. На последнем круге Биндер попытался атаковать Баньяю, однако не добился успеха.

Действующий чемпион стал лидером сезона благодаря тому, что гонщик «ВР46» Марко Беццекки упал.

Гран-при Испании

Херес, Херес-де-ла-Фронтера

30 апреля 2023 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 24 круга

2. Брэд Биндер («КТМ») +0,221

3. Джек Миллер («КТМ») +1,119

4. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,942

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +4,760

6. Лука Марини («ВР46») +6,329

7. Дани Педроса («КТМ») +6,371

8. Алекс Маркес («Грезини») +14,952

9. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +15,692

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,846

11. Франко Морбиделли («Ямаха») +17,209

12. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +17,911

13. Аугусто Фернандес («Гасгас») +19,010

14. Штефан Брадль («Хонда») +27,294

15. Рауль Фернандес («РНФ») +36,371

16. Икер Лекуона («Хонда») +36,753

17. Йонас Фольгер («Гасгас») +47,146

18. Маверик Виньялес («Априлия») +47,246

Сошли:

Марко Беццекки («ВР46»)

Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)

Алекс Ринс («ЛЧР Хонда»)

Хоан Мир («Хонда»)

Мигел Оливейра («РНФ»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 87 очков

2. Марко Беццекки – 65

3. Брэд Биндер – 62

4. Джек Миллер – 49

5. Хорхе Мартин – 48

MotoGP. Гран-при Испании. Биндер выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

MotoGP. Гран-при Испании. Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию, Миллер – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 5-й

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