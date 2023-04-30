MotoGP. Гран-при Испании. Баньяя выиграл гонку, Биндер – 2-й, Миллер – 3-й, Беццекки упал

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Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт Гран-при Испании MotoGP.

В борьбе за победу Баньяя обогнал пилотов «КТМ» Брэда Биндера и Джека Миллера, которые расположились на второй и третьей строчках. На последнем круге Биндер попытался атаковать Баньяю, однако не добился успеха.

Действующий чемпион стал лидером сезона благодаря тому, что гонщик «ВР46» Марко Беццекки упал.

Гран-при Испании
Херес, Херес-де-ла-Фронтера
30 апреля 2023 года
Гонка
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 24 круга
2. Брэд Биндер («КТМ») +0,221
3. Джек Миллер («КТМ») +1,119
4. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,942
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +4,760
6. Лука Марини («ВР46») +6,329
7. Дани Педроса («КТМ») +6,371
8. Алекс Маркес («Грезини») +14,952
9. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +15,692
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +15,846
11. Франко Морбиделли («Ямаха») +17,209
12. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +17,911
13. Аугусто Фернандес («Гасгас») +19,010
14. Штефан Брадль («Хонда») +27,294
15. Рауль Фернандес («РНФ») +36,371
16. Икер Лекуона («Хонда») +36,753
17. Йонас Фольгер («Гасгас») +47,146
18. Маверик Виньялес («Априлия») +47,246
 
 
Сошли:
 
Марко Беццекки («ВР46»)
Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)
Алекс Ринс («ЛЧР Хонда»)
Хоан Мир («Хонда»)
Мигел Оливейра («РНФ»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 87 очков
2. Марко Беццекки – 65
3. Брэд Биндер – 62
4. Джек Миллер – 49
5. Хорхе Мартин – 48
 

MotoGP. Гран-при Испании. Биндер выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

MotoGP. Гран-при Испании. Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию, Миллер – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя – 5-й

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4 комментария

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Birdman
После тухлого ф1, это было как глоток свежего воздуха!
Интересно ктм это на одно гп или всё-таки хоть кто-то навяжет борьбу дукати?!
Странно кстати было что пекко пустил Джека после инцидента, но самого Миллера не заставили отдать позицию Мартину...
Бестия когда уже там восстановиться, кто-нибудь знает?
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M93
После унылейшего Баку в Формуле 1 хорошая, горячая гонка.

Бедный Оливейра. Только нормально вернулся в гонки и его опять выносят на носилках. Инквизиции Куартараро будут, как Марка, или как обычно относительно всех это другое?)
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Luca di Montezemolo
Жаль биндер не выиграл, чемпионат конечно скучный в плане интриги, Ямаха и Хонда ниочем, а больше никто не сможет бороться с баньяя, слишком не стабильны , удивляет эспаргаго, в прошлом году он вдруг поехал, а потом вдруг сломался и с тех пор вернулся на свой уровень и больше никогда не показывал таких результатов.
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Last Light
Ответ Birdman
После тухлого ф1, это было как глоток свежего воздуха! Интересно ктм это на одно гп или всё-таки хоть кто-то навяжет борьбу дукати?! Странно кстати было что пекко пустил Джека после инцидента, но самого Миллера не заставили отдать позицию Мартину... Бестия когда уже там восстановиться, кто-нибудь знает?
Бестия говорил, что надеется восстановиться на 100% к Муджелло т.е. через этап, к середине июня.
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