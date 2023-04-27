Власти Армении призвали «Формулу-1» выступить против «политики этнической чистки в Нагорном Карабахе» перед Гран-при Азербайджана

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Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении обратилось к «Формуле-1» и спортивному сообществу в связи с проведением Гран-при Азербайджана.

Этап состоится с 28 по 30 апреля на городской трассе в Баку. С декабря 2022 года продолжается блокада Нагорного Карабаха.

Власти Армении считают, что действия Азербайджана являются «попыткой осуществить этническую чистку армянского населения», а организация международных спортивных мероприятий направлена на отвлечение внимания.

«Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения призывает организаторов европейского турнира «Гран-при Формулы-1 2023», который состоится 28-30 апреля в столице Азербайджанской Республики, Баку, и международное спортивное сообщество выразить ноту протеста против политики этнической чистки в Нагорном Карабахе, проводимой азербайджанскими властями.

МОНКС РА обращает внимание спортивной общественности на то, что с 12 декабря 2022 года Азербайджанская Республика незаконно блокировала единственную дорогу, Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и миром, создав все условия для образования гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. 22 февраля 2023 года Международный суд ООН удовлетворил иск Армении, обязав Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор. До сего дня Азербайджан не только не выполнил решение суда, но и прекратил подачу газа и электричества. 23 апреля власти Азербайджана незаконным путем установили контрольно-пропускной пункт в гуманитарном коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией, фактически взяв в заложники 120 000 армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Руководствуясь данной политикой, азербайджанские власти пытаются осуществить этническую чистку армянского населения Нагорного Карабаха, вынудив покинуть родные места проживания.

Организация европейского турнира «Гран-при Формулы-1 2023» в Баку, в сущности, направлена на сокрытие политики уничтожения армян Нагорного Карабаха.

Призываем организаторов и участников «Гран-при Формулы-1 2023» не становиться участником сокрытия политики этнических чисток», – говорится в заявлении министерства.

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25 комментариев

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riverman1980
А могли бы призвать миллион российских армян поехать добровольцами на защиту Карабаха.
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+28
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Ласло Ковач
Ответ riverman1980
А могли бы призвать миллион российских армян поехать добровольцами на защиту Карабаха.
Азербайджану бы тоже не помешал миллион российских азербайджанцев для защиты своей страны.

Для России это было бы ужасной потерей, но думаю, мы как-нибудь да справимся!
+23
-7
+16
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Александр Максаков
Ответ maksipol
за что заминусовали комментарий? что-то с этим миром правда не так...
Потому что наивняк уровня пятого класса школы
+17
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+11
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maksipol
Ответ jonnysilverhand01
Все в прошлом веке существуем … живите вы мирно и счастливо, развивайтесь и получайте от этого удовольствие … зачем убивать друг друга и ненавидеть из за какого там клочка земли … идиотизм
за что заминусовали комментарий? что-то с этим миром правда не так...
+10
-2
+8
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jonnysilverhand01
Все в прошлом веке существуем … живите вы мирно и счастливо, развивайтесь и получайте от этого удовольствие … зачем убивать друг друга и ненавидеть из за какого там клочка земли … идиотизм
+24
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Дмитрий
Хоспади, как помогают все эти обращения из спорт. мира, оскроносцев, гильдий художников, письма ученых? Маньякам плевать
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riverman1980
Ответ Barcelona FC
Дай свои данные мобилизую тебя в Украину, а то сидишь на диване дома в тепле и умничаешь
ты мозги свои для начала мобилизуй ))
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Фан Рубина
Горе побеждённым.
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Grigori86
Ф1 лицимерная организация.
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jonnysilverhand01
Ответ Александр Максаков
Потому что наивняк уровня пятого класса школы
Конечно наивняк, ты походу никогда в жизни ничего не слышал о понятии «мягкой силы», но соловьев и скабеева тебе про это не расскажут
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Russ Ivan
Армения до сих пор сама не признаёт независимость Карабаха, за то вот находит время и желание поучаствовать в учениях с США...
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Арман Мартиросян
Уходите лучше, позорники. Довели страну до полуразвала, которая не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан, и все надеюстся на какое то мифическое международное сообщество. Плевать хотели все на вас, если вы в замен ничего не можете их предложить.
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Вера Подгорных
Лучше бы в ТНТ обратились, там все свои, вот пусть помогут.
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Misson
А где был МОНКС Армении, когда в 1990-е годы армяне устроили еще более жестокие этнические чистки (с признаками геноцида) азербайджанцев в Карабахе во время и после Первой Карабахской войны. В результате такой политики в Карабахе не осталось практически ни одного азербайджанца!
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Юрий М
Ответ jonnysilverhand01
Все в прошлом веке существуем … живите вы мирно и счастливо, развивайтесь и получайте от этого удовольствие … зачем убивать друг друга и ненавидеть из за какого там клочка земли … идиотизм
кто это минусит, вы маньяки какие-то что-ли?
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арт П
Ответ jonnysilverhand01
Конечно наивняк, ты походу никогда в жизни ничего не слышал о понятии «мягкой силы», но соловьев и скабеева тебе про это не расскажут
А когда мягкая сила не работает,какую силу применят?
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