Гонщик и депутат от «Единой России» Немкин врезался в машину соперника после финиша заезда СМП РСКГ и травмировал инженера

Гонщик и депутат от «Единой России» Антон Немкин врезался в машину соперника в Сочи.

После финиша первой гонки стартового этапа СМП РСКГ в категории SMP GT4 в Сочи произошел инцидент.

Гонщик команды Motor Sharks Антон Немкин столкнулся со стоявшей на пит-лейн машиной Андрея Гончарова.

Инженер Гончарова Павел Кулагин, стоявший рядом с автомобилем, получил травмы.

Гончаров подал протест, потребовав дисквалифицировать Немкина и отстранить его от дальнейшего участия в соревнованиях. Протест не удовлетворили в полной мере: результаты первой гонки остались в силе, однако во второй и третьей Немкин участия не принимал.

Как подтверждает ТАСС, пилот и основатель команды Motor Sharks Немкин с 2021 года является депутатом от партии «Единая Россия».

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