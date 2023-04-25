Гонщик и депутат от «Единой России» Немкин врезался в машину соперника после финиша заезда СМП РСКГ и травмировал инженера

Теги Государственная дума Российская серия кольцевых гонок СМП Политика Антон Немкин Авто

Гонщик и депутат от «Единой России» Антон Немкин врезался в машину соперника в Сочи.

После финиша первой гонки стартового этапа СМП РСКГ в категории SMP GT4 в Сочи произошел инцидент.

Гонщик команды Motor Sharks Антон Немкин столкнулся со стоявшей на пит-лейн машиной Андрея Гончарова.

Инженер Гончарова Павел Кулагин, стоявший рядом с автомобилем, получил травмы.

Гончаров подал протест, потребовав дисквалифицировать Немкина и отстранить его от дальнейшего участия в соревнованиях. Протест не удовлетворили в полной мере: результаты первой гонки остались в силе, однако во второй и третьей Немкин участия не принимал.

Как подтверждает ТАСС, пилот и основатель команды Motor Sharks Немкин с 2021 года является депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия».

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11 комментариев

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Аморалинни
Как в меме со Спанч Бобом:
Гонщик врезался в другого гонщика - 0 комментариев
Добавляем надпись *Он из Единой России*- сразу десятки комментов
))
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AntOn
"Единая Россия" - маркер всего доброго и светлого в нашей жизни
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Геннадий Тёкин
А если не сообщать что он депутат от Единой России на новость и внимания никто не обратит?)
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Konstantin_ZV
Бояре катаются
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старые кеды
ну понятно для чего написали про едро.
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пашу
Что это было вообще? Пьяный, что ли, гоняется?
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Дмитрий Турецкий
Ответ пашу
Что это было вообще? Пьяный, что ли, гоняется?
было бы совершенно неудивительно
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SadButTrue
Ответ Аморалинни
Как в меме со Спанч Бобом: Гонщик врезался в другого гонщика - 0 комментариев Добавляем надпись *Он из Единой России*- сразу десятки комментов ))
С чего бы это, да?
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