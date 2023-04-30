Кристиан Хорнер: «Ферстаппен и Перес могу свободно бороться друг с другом»

Руководитель « » заявил, что и могут совершенно свободно бороться друг с другом на трассе, сражаясь за чемпионский титул.

Как минимум до тех пор, пока это не вредит интересам команды. После победы на Гран-при Азербайджана Перес сократил отставание от Ферстаппена в общем зачете до 6 очков.

«В данный момент они вдвоем находятся наверху. У них есть небольшой отрыв от остальных, но впереди еще 19 Гран-при и 5 спринтов, так что нас ждет еще множество гонок на самых разнообразных трассах.

Между ними может возникнуть напряженная борьба, важным фактором может стать надежность техники.

Конечно, в данный момент мы больше сосредоточены на создании буфера между двумя нашими гонщиками и всеми остальными. Поскольку я уверен, что по возвращении в Европу у конкурентов появятся значительные обновления болидов.

У нас же в этом году возможности для развития болида ограничены, так что сейчас мы сосредоточенны именно на этом – на том, чтобы создать отрыв.

Могут ли Ферстаппен и Перес бороться друг с другом на трассе? Ну, в сегодняшней гонке они были вполне свободны бороться между собой. И так было весь год.

И так будет продолжаться до конца сезона – по крайней мере, пока интересы команды в борьбе с другой конюшней не перевесят интересы гонщиков. Но да, сейчас они вольны бороться друг с другом.

Позади четыре Гран-при, наших гонщиков разделяют 6 очков. Они оба настоящие спортсмены, оба хотят побеждать – именно поэтому мы их и наняли. Все зависит от того, как они будут вести себя на трассе.

Чеко пока определенно оправдывает свое прозвище «Короля улиц», или как там точно будет называться документальный сериал о нем? Он провел невероятный уик-энд, выиграв в том числе и спринт. Да, ему немного повезло с моментом появления на трассе машины безопасности, но вырвавшись вперед он создал комфортный отрыв и контролировал ход заезда», – рассказал Хорнер.

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