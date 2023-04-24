«Либерти Медиа» хочет купить «Индикар» и превратить его в младшую серию «Ф-1» (Питер Уиндзор)

Владельцы «Формулы-1» могут приобрести « ».

Такой информацией о планах «Либерти Медиа» поделился известный британский журналист и бывший менеджер команд «Ф-1» Питер Уиндзор.

«Один из вариантов, который «Либерти» обсуждает в данный момент – и это довольно хорошая идея – покупка «Индикара» и превращение его фактически в американскую младшую серию «Ф-1». Как они это провернут, я не знаю – может, избавятся от овалов и сделают серию еще более «дорожной», может, машины станут более похожими на «Ф-1», с карбоновыми тормозами и так далее.

Может, поэтому здесь Зак [Браун], не знаю. Это не совсем тупая идея. Мне кажется, идея достаточно классная, потому что там можно разместить множество хороших, талантливых гонщиков, которые не могут пробиться в «Формулу-1». Я думаю, в этом есть смысл», – сообщил Уиндзор на своем ютуб-канале.

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