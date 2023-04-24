«Либерти Медиа» хочет купить «Индикар» и превратить его в младшую серию «Ф-1» (Питер Уиндзор)

Теги Индикар Формула-1 Питер Уиндзор Авто

Владельцы «Формулы-1» могут приобрести «Индикар».

Такой информацией о планах «Либерти Медиа» поделился известный британский журналист и бывший менеджер команд «Ф-1» Питер Уиндзор.

«Один из вариантов, который «Либерти» обсуждает в данный момент – и это довольно хорошая идея – покупка «Индикара» и превращение его фактически в американскую младшую серию «Ф-1». Как они это провернут, я не знаю – может, избавятся от овалов и сделают серию еще более «дорожной», может, машины станут более похожими на «Ф-1», с карбоновыми тормозами и так далее.

Может, поэтому здесь Зак [Браун], не знаю. Это не совсем тупая идея. Мне кажется, идея достаточно классная, потому что там можно разместить множество хороших, талантливых гонщиков, которые не могут пробиться в «Формулу-1». Я думаю, в этом есть смысл», – сообщил Уиндзор на своем ютуб-канале.

В «Ф-1» есть кодовые слова для радио? Стратегию на гонку часто пересчитывают? Рассказывает бывшая инженер Феттеля

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Чемпион индикара в Ф1
10е место КК в Ф1 в наказание понижение в индикар
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Voltick
-Майкл Андретти, поздравляю, вы теперь с Формулой-1.
-Вау, звоню пресс-службе, надо срочно выпустить пресс-релиз!
-Подожди, Майкл, есть нюанс...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Voltick
Нет, идея тупая. Обыкновенное убийство самобытного чемпионата с гигантской историей.

"Мне кажется, идея достаточно классная, потому что там можно разместить множество хороших, талантливых гонщиков, которые не могут пробиться в «Формулу-1»."
А? В чемпионате прямо сейчас выступают: Сантино Феруччи, Феликс Розенквист, Джек Харви, Симон Пажно, Алекс Палоу, Маркус Армстронг, Кристиан Лундгор, Каллум Айлотт, Конор Дэли, Джозеф Ньюгарден, Александр Росси + бороздившие ранее просторы Ф-1 Роман Грожан, Маркус Эрикссон и Такума Сато.

Овалы убрать? Можно ещё WEC купить и сократить там продолжительность гонок до 2-х часов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ascari
Чушь, ведущие команды индикар не пойдут на такой шаг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tick_tick_BOOM
Формула "ни два ни полтора"..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий