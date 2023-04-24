«Либерти Медиа» хочет купить «Индикар» и превратить его в младшую серию «Ф-1» (Питер Уиндзор)
Владельцы «Формулы-1» могут приобрести «Индикар».
Такой информацией о планах «Либерти Медиа» поделился известный британский журналист и бывший менеджер команд «Ф-1» Питер Уиндзор.
«Один из вариантов, который «Либерти» обсуждает в данный момент – и это довольно хорошая идея – покупка «Индикара» и превращение его фактически в американскую младшую серию «Ф-1». Как они это провернут, я не знаю – может, избавятся от овалов и сделают серию еще более «дорожной», может, машины станут более похожими на «Ф-1», с карбоновыми тормозами и так далее.
Может, поэтому здесь Зак [Браун], не знаю. Это не совсем тупая идея. Мне кажется, идея достаточно классная, потому что там можно разместить множество хороших, талантливых гонщиков, которые не могут пробиться в «Формулу-1». Я думаю, в этом есть смысл», – сообщил Уиндзор на своем ютуб-канале.
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-Вау, звоню пресс-службе, надо срочно выпустить пресс-релиз!
-Подожди, Майкл, есть нюанс...
"Мне кажется, идея достаточно классная, потому что там можно разместить множество хороших, талантливых гонщиков, которые не могут пробиться в «Формулу-1»."
А? В чемпионате прямо сейчас выступают: Сантино Феруччи, Феликс Розенквист, Джек Харви, Симон Пажно, Алекс Палоу, Маркус Армстронг, Кристиан Лундгор, Каллум Айлотт, Конор Дэли, Джозеф Ньюгарден, Александр Росси + бороздившие ранее просторы Ф-1 Роман Грожан, Маркус Эрикссон и Такума Сато.
Овалы убрать? Можно ещё WEC купить и сократить там продолжительность гонок до 2-х часов.