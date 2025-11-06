  • Спортс
  Феттель приехал на Гран-при впервые с апреля и продвигает новую экоинициативу в Бразилии
Фото
1

Феттель приехал на Гран-при впервые с апреля и продвигает новую экоинициативу в Бразилии

Феттель посетит гонку «Ф-1» впервые за несколько месяцев.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прибыл в бразильский паддок перед Гран-при Сан-Паулу.

Немец не посещал гонки «Формулы-1» с этапа в Саудовской Аравии, который прошел в апреле.

Себастьян продвигает новый экологический проект Forest, посвященный сохранению лесов.

Себастьян Феттель: «Не жалею о переходе в «Феррари», но скорее ассоциирую себя с «Ред Булл»

Гельмут Марко о титуле-2010: «Феттель уступал Алонсо и Уэбберу перед Абу-Даби. Надеюсь, ситуация повторится в 2025-м»

Фото: The Race

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoСебастьян Феттель
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
Гран-при Саудовской Аравии
