Феттель приехал на Гран-при впервые с апреля и продвигает новую экоинициативу в Бразилии

Феттель посетит гонку «Ф-1» впервые за несколько месяцев.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прибыл в бразильский паддок перед Гран-при Сан-Паулу.

Немец не посещал гонки «Формулы-1» с этапа в Саудовской Аравии, который прошел в апреле.

Себастьян продвигает новый экологический проект Forest, посвященный сохранению лесов.

Фото: The Race