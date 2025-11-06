Феттель приехал на Гран-при впервые с апреля и продвигает новую экоинициативу в Бразилии
Феттель посетит гонку «Ф-1» впервые за несколько месяцев.
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прибыл в бразильский паддок перед Гран-при Сан-Паулу.
Немец не посещал гонки «Формулы-1» с этапа в Саудовской Аравии, который прошел в апреле.
Себастьян продвигает новый экологический проект Forest, посвященный сохранению лесов.
Фото: The Race
Опубликовал: Михаил Ширяев
