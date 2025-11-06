Сайнс из-за плохого самочувствия пропустит общение с прессой перед Гран-при Сан-Паулу

Сайнсу нездоровится перед этапом «Формулы-1» в Бразилии.

«Уильямс » подтвердил, что Карлос Сайнс не будет общаться с прессой в четверг перед Гран-при Сан-Паулу.

«К сожалению, Карлос плохо себя чувствует и не посетит автодром сегодня, поэтому все обязательные интервью будут отменены. Приносим извинения за неудобства», – заявил представитель команды.

