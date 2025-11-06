Нико Хюлькенберг о работе с Бортолето: «Сильно напоминает мой дебют с опытным Баррикелло, отношения очень позитивные»

Хюлькенберг высоко оценил Бортолето и сравнил его дебют со своим.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг высказался об отношениях с напарником Габриэлом Бортолето перед Гран-при Сан-Паулу.

«На мой взгляд, отношения очень хорошие, очень позитивные. Мы очень уважаем друг друга. Отношения очень продуктивные и профессиональные, но мы можем и повеселиться вместе, а это важно – когда у тебя с напарниками хорошая динамика.

Разумеется, мы любим сражаться и хотим обыграть друг друга, но все равно важно, чтобы были и человеческие отношения, чтобы можно было посмеяться вместе, ведь это задает тон для команды, улучшает атмосферу в целом.

Конечно, мы находимся на совершенно разных этапах карьеры. Сильно напоминает 2010 год, когда я дебютировал, а опытным пилотом [в «Уильямсе »] был Рубенс Баррикелло . Много общего.

Габи – один из наиболее многообещающих новичков, которых я видел за долгое время. Он пилот очень высокого уровня, крайне быстро учится и показывает невероятную скорость. Если все продолжится в том же духе, он проведет очень позитивную и успешную карьеру», – подчеркнул немец.

