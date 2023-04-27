Фернандо Алонсо: «У Хэмилтона нет слабых мест, он не допускает ошибок. Именно с такими гонщиками хочется соревноваться»

Пилот « » рассказал, что он получает удовольствие от сражений с в нынешнем сезоне.

В Бахрейне Алонсо удалось обогнать Хэмилтона в борьбе за место на подиуме, а в Австралии уже Хэмилтон оказался быстрее испанца, заняв второе место.

«Это и правда здорово. Он ведь легенда нашего спорта. Посмотрите на гонку в Австралии – думаю, что мы весь заезд находились рядом, а отрыв не превышал двух секунд, мы немного игрались с дистанцией.

У Льюиса нет слабых мест. Он не допускает ошибок. Он очень жесткий соперник. И чтобы победить его, тебе каждый раз нужно сделать нечто особенное. И именно с гонщиками такого типа тебе больше всего хочется соревноваться.

То же самое и с Максом в данный момент, сейчас он кажется несокрушимым. А у « » очень быстрая машина. И Макс не допускает ошибок. Однажды тебе хотелось бы сразиться с таким гонщиком. Но в данный момент в его выступлениях сложно найти какие-то слабости. Как и в случае с Льюисом. Чтобы победить их, ты должен провести особенный уик-энд. И это придает тебе мотивации», – рассказал Алонсо.

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