Перес сократил отставание от Ферстаппена до 6 очков благодаря победам в спринте и основной гонке в Баку

Разрыв между напарниками по « » сократился до шести баллов.

До уик-энда в Баку Макс Ферстаппен опережал Серхио Переса на 15 баллов. Тем не менее, на Гран-при Азербайджана Серхио Пересу удалось выиграть спринт (Ферстаппен финишировал третьим), а затем и основную гонку (Макс стал вторым).

Перес набрал за этап 33 очка из возможных 34 – балл за быстрейший круг воскресного заезда достался пилоту « » .

Теперь у Ферстаппена 93 очка, у Переса – 87. Ближайший преследователь не из « » (гонщик « » ) уже отстал от действующего чемпиона на 33 балла.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2023

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