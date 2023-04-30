Перес сократил отставание от Ферстаппена до 6 очков благодаря победам в спринте и основной гонке в Баку
Разрыв между напарниками по «Ред Булл» сократился до шести баллов.
До уик-энда в Баку Макс Ферстаппен опережал Серхио Переса на 15 баллов. Тем не менее, на Гран-при Азербайджана Серхио Пересу удалось выиграть спринт (Ферстаппен финишировал третьим), а затем и основную гонку (Макс стал вторым).
Перес набрал за этап 33 очка из возможных 34 – балл за быстрейший круг воскресного заезда достался пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу.
Теперь у Ферстаппена 93 очка, у Переса – 87. Ближайший преследователь не из «Ред Булл» (гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо) уже отстал от действующего чемпиона на 33 балла.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2023
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