Перес сократил отставание от Ферстаппена до 6 очков благодаря победам в спринте и основной гонке в Баку

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Разрыв между напарниками по «Ред Булл» сократился до шести баллов.

До уик-энда в Баку Макс Ферстаппен опережал Серхио Переса на 15 баллов. Тем не менее, на Гран-при Азербайджана Серхио Пересу удалось выиграть спринт (Ферстаппен финишировал третьим), а затем и основную гонку (Макс стал вторым).

Перес набрал за этап 33 очка из возможных 34 – балл за быстрейший круг воскресного заезда достался пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу.

Теперь у Ферстаппена 93 очка, у Переса – 87. Ближайший преследователь не из «Ред Булл» (гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо) уже отстал от действующего чемпиона на 33 балла.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2023

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