Лимит на моторы в «Ф-1» увеличен на сезон-2023

Комиссия «Формулы-1» одобрила изменения технического регламента.

Гонщики получили право на использование дополнительных элементов силовых установок в 2023 году. Лимит на двигатели внутреннего сгорания, турбину и модули MGU-H и MGU-K увеличен с трех до четырех на сезон.

Вторые ДВС в 2023-м уже используют пилоты « » и , а также представитель « » .

Новый формат уик-энда «Ф-1» со спринтом и 2 квалификациями дебютирует на Гран-при Азербайджана