Лимит на моторы в «Ф-1» увеличен на сезон-2023
Комиссия «Формулы-1» одобрила изменения технического регламента.
Гонщики получили право на использование дополнительных элементов силовых установок в 2023 году. Лимит на двигатели внутреннего сгорания, турбину и модули MGU-H и MGU-K увеличен с трех до четырех на сезон.
Вторые ДВС в 2023-м уже используют пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также представитель «Макларена» Ландо Норрис.
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