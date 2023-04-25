Лимит на моторы в «Ф-1» увеличен на сезон-2023

Теги ФИА Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 регламент Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Комиссия «Формулы-1» одобрила изменения технического регламента.

Гонщики получили право на использование дополнительных элементов силовых установок в 2023 году. Лимит на двигатели внутреннего сгорания, турбину и модули MGU-H и MGU-K увеличен с трех до четырех на сезон.

Вторые ДВС в 2023-м уже используют пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также представитель «Макларена» Ландо Норрис.

Новый формат уик-энда «Ф-1» со спринтом и 2 квалификациями дебютирует на Гран-при Азербайджана

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Все прекрасно, но зная, что в сезоне 6 лишних гонок, по ходу сезона еще и вторые квалы добавляются теперь и компоненты увеличили, как удобно Расселлу и феркам, которые уже сгорели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий