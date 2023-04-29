Макс Ферстаппен о «принцессе Джордж»: «Наверное, Расселл ожидает, что я заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Макс Ферстаппен назвал Джорджа Расселла «принцессой» после столкновения.

Соперники дошли до контакта на первом круге спринта на Гран-при Азербайджана. Пилот «Ред Булл», чья машина получила повреждения, остался крайне недоволен конкурентом из «Мерседеса».

Расселл, напротив, считает, что имел право диктовать свою траекторию.

«Если на апексе в повороте ты находишься внутри – то это твой поворот. Этому учат с восьми лет в картинге. И если гонщик на внешней траектории пытается сопротивляться, то рискует в этой ситуации именно он», – заявил Джордж.

Ферстаппен не согласен, что должен был уступить без борьбы.

«[Обороняться] не разрешено, потому что в болиде принцесса Джордж? Это его проблемы!

У всех свое мнение, но, на мой взгляд, я предоставил ему место, и он должен был просто проехать поворот как обычно. Иногда происходят столкновения колесами. Тоже не идеальная ситуация, но дыра в болиде соперника – это серьезнее.

Без понятия, как в таком случае поступать. Наверное, он ожидает, что я просто заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай», но такого точно не будет», – возмутился двукратный чемпион «Формулы-1».

Джордж Расселл о борьбе с Ферстаппеном: «Если на апексе в повороте ты находишься внутри — это твой поворот. Этому учат в восемь лет в картинге»

Ферстаппен – Расселлу после контакта в спринте: «Ожидай того же в следующий раз. Придурок»

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15 комментариев

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hypnotoad94
При всём уважении, пора помолчать уже)
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Paninaro
Да, полыхает у голландца знатно.)
Выдавливание соперника - оказывается в эту игру могут играть двое. Вот так открытие, да, Максег?

Ждём тяжёлую артиллерию в виде неуравновешенного папы Йоса.)
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Совесть Черданцева
Понесло Максона
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Кирилл Конопельченко
Миллион раз говорил что Макс это самое мерзкое создание в Ф1. Самый отвратительная персона которая становилась чемпионом. Меня даже великий превозмогатель со своим нытьем так не раздражает. ИМХО
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Cuore Sportivo
вот это быдло несёт)я в шоке)
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DelNord
О, это ж опять она, "выдающаяся рабочая этика" (с) Макса. Недолго мы скучали. :)
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vulturecrow
Ответ Мадина Уйгурова
Хааххаха во понесло его)) Признаюсь честно Макс умеет поджигать точки, без него Формула 1 скучная)))
полыхает у Макса. принцессой ведёт себя именно он.
стюарды эпизод даже не рассматривали. Рассел всё спокойно по полочкам разложил. а Макс продолжает не просто возмущаться, но и обзываться. детский сад, штаны на лямках.
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vulturecrow
Ответ Jan Vorontsov
"Этому учат с восьми лет в картинге" в сущности ничуть не менее хамский комментарий, просто не столь изобретательный как "принцесса Джордж".
это да, Джордж тут немного не прав. Макс пришёл в картинг в 5 лет, его с тех пор этому и учили.
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WINWOLF
А по мне, такие перепалки как раз таки в тему)))
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Mortimer1
Ответ Cuore Sportivo
вот это быдло несёт)я в шоке)
Так не оставляй комментов, если тебя несет) Проспись там
+2
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Cuore Sportivo
Ответ Кирилл Конопельченко
Миллион раз говорил что Макс это самое мерзкое создание в Ф1. Самый отвратительная персона которая становилась чемпионом. Меня даже великий превозмогатель со своим нытьем так не раздражает. ИМХО
+1000
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