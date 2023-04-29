Макс Ферстаппен о «принцессе Джордж»: «Наверное, Расселл ожидает, что я заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай»
Макс Ферстаппен назвал Джорджа Расселла «принцессой» после столкновения.
Соперники дошли до контакта на первом круге спринта на Гран-при Азербайджана. Пилот «Ред Булл», чья машина получила повреждения, остался крайне недоволен конкурентом из «Мерседеса».
Расселл, напротив, считает, что имел право диктовать свою траекторию.
«Если на апексе в повороте ты находишься внутри – то это твой поворот. Этому учат с восьми лет в картинге. И если гонщик на внешней траектории пытается сопротивляться, то рискует в этой ситуации именно он», – заявил Джордж.
Ферстаппен не согласен, что должен был уступить без борьбы.
«[Обороняться] не разрешено, потому что в болиде принцесса Джордж? Это его проблемы!
У всех свое мнение, но, на мой взгляд, я предоставил ему место, и он должен был просто проехать поворот как обычно. Иногда происходят столкновения колесами. Тоже не идеальная ситуация, но дыра в болиде соперника – это серьезнее.
Без понятия, как в таком случае поступать. Наверное, он ожидает, что я просто заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай», но такого точно не будет», – возмутился двукратный чемпион «Формулы-1».
Джордж Расселл о борьбе с Ферстаппеном: «Если на апексе в повороте ты находишься внутри — это твой поворот. Этому учат в восемь лет в картинге»
Ферстаппен – Расселлу после контакта в спринте: «Ожидай того же в следующий раз. Придурок»
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Выдавливание соперника - оказывается в эту игру могут играть двое. Вот так открытие, да, Максег?
Ждём тяжёлую артиллерию в виде неуравновешенного папы Йоса.)
стюарды эпизод даже не рассматривали. Рассел всё спокойно по полочкам разложил. а Макс продолжает не просто возмущаться, но и обзываться. детский сад, штаны на лямках.