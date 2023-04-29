Макс Ферстаппен о «принцессе Джордж»: «Наверное, Расселл ожидает, что я заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай»

Макс Ферстаппен назвал Джорджа Расселла «принцессой» после столкновения.

Соперники дошли до контакта на первом круге спринта на . Пилот « », чья машина получила повреждения, остался крайне недоволен конкурентом из « ».

Расселл, напротив, считает, что имел право диктовать свою траекторию.

«Если на апексе в повороте ты находишься внутри – то это твой поворот. Этому учат с восьми лет в картинге. И если гонщик на внешней траектории пытается сопротивляться, то рискует в этой ситуации именно он», – заявил Джордж.

Ферстаппен не согласен, что должен был уступить без борьбы.

«[Обороняться] не разрешено, потому что в болиде принцесса Джордж? Это его проблемы!

У всех свое мнение, но, на мой взгляд, я предоставил ему место, и он должен был просто проехать поворот как обычно. Иногда происходят столкновения колесами. Тоже не идеальная ситуация, но дыра в болиде соперника – это серьезнее.

Без понятия, как в таком случае поступать. Наверное, он ожидает, что я просто заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай», но такого точно не будет», – возмутился двукратный чемпион «Формулы-1».

Джордж Расселл о борьбе с Ферстаппеном: «Если на апексе в повороте ты находишься внутри — это твой поворот. Этому учат в восемь лет в картинге»

Ферстаппен – Расселлу после контакта в спринте: «Ожидай того же в следующий раз. Придурок»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram